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خارج الحدود

منشور لنجل يحيى السنوار يثير الجدل حول مصير والده

يحيى السنوار، فيتو
يحيى السنوار، فيتو

اغتيال يحيى السنوار، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورا نسب إلى محمود السنوار، نجل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، يحمل رسالة طمأنة حول سلامة والده وينفي رواية إسرائيل عن الاغتيال.

منشور من صفحة تحمل اسم نجل يحيى السنوار 

وجاء في المنشور المتداول لنجل يحيى السنوار: “القائد بخير الحمد لله، والله يحفظك يابا شعبنا سينتصر قريبا إن شاء الله”، مضيفا: "بعد قليل يطل عليكم الملثم بتغريدة" في إشارة إلى أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام.

منشور نجل يحي السنوار، فيتو 
منشور نجل يحي السنوار، فيتو 

ولم يتسنَ لـ فيتو، التأكد من صحة المنشور والحساب، الذي أثار الجدل مجددا حول مدى صدق رواية الاحتلال الإسرائيلي حول تأكيد اغتيال يحيى السنوار، عقب فحص الحمض النووي والبصمات.

جيش الاحتلال يعلن رسميا عن اغتيال يحيى السنوار 

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رسميا في بيان صادر عنه اليوم الخميس، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، بعد عام كامل من مطاردته.

وقال في بيانه: "يعلن جيش الدفاع والشاباك أنه في ختام عملية مطاردة استغرقت عاما كاملا، قضت يوم أمس قوات من جيش الدفاع في جنوب قطاع غزة على يحيى السنوار زعيم حماس". 

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