هيئة البث الإسرائيلية تعلن تطابق بصمات الأصابع مع بصمة يحيى السنوار

زعمت هيئة البث الإسرائيلية، أن فحص بصمات الأصابع أكد تطابقا إيجابيا مع بصمة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، المسجلة لدى أجهزة الأمن.

موقع اغتيال يحيى السنوار

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، زعمت في وقت سابق اليوم الخميس، أن الاشتباك مع يحيى السنوار وقع بتل السلطان برفح، حيث كان يرتدي زي عسكري ومعه قيادي ميداني آخر من المقاومة الفلسطينية.

هل تمت عملية اغتيال يحيى السنوار دون تخطيط؟

كما زعمت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن قوات من سلاح المدرعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، نجحت في اغتيال ثلاثة مقاتلين فلسطينيين بينهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار في غزة، وفق عملية نفذت بمحض الصدفة بدون تخطيط مسبق.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بإيجابية فحص الـ DNA لجثة يحيى السنوار



نفي حركة حماس

من جانبها نفت حركة حماس، اليوم الخميس، إصدار أي بيان رسمي بشأن تأكيد أو نفي اغتيال يحيى السنوار.