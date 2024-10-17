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خارج الحدود

بايدن يتلقى إحاطة من إسرائيل حول اغتيال السنوار، وحماس تنفى إصدار أي بيان

يحي السنوار، فيتو
يحي السنوار، فيتو

اغتيال يحي السنوار، نفت  حركة حماس، اليوم الخميس، إصدار أي بيان رسمي بشأن تأكيد أو نفي اغتيال يحيى السنوار.

حماس تنفي إصدار أي بيان رسمي بشأن اغتيال السنوار 

وفي السياق ذاته أكد عبد السلام هنية، النجل الأكبر لرئيس حركة حماس السابق إسماعيل هنية، خبر مقتل الرئيس الحالي للحركة يحيى السنوار في رفح، وذلك عبر منشور على صفحته الشخصية “فيس بوك”.


نجل إسماعيل هنية يؤكد اغتيال يحيى السنوار 

وقال عبد السلام هنية في المنشور: "رحمك الله يا سيد الرجال.. مشتبكا مقبلا غير مدبر، مدافعا عن دينه ووطنه وعرضه إلى روح وريحان وسلم على حبيبك وأخيك الحاج أبو العبد.. مع السلامة حبيبنا أبو إبراهيم".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، تلقى اليوم الخميس، إحاطة على متن الطائرة الرئاسية التي تقله إلى ألمانيا، بشأن إعلان إسرائيل احتمال مقتل يحيى السنوار، خلال عملية عسكرية في قطاع غزة.

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نجل إسماعيل هنية يؤكد استشهاد يحيى السنوار

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يحيى السنوار، محطات في حياة سيد اللعبة وثعلب المقاومة

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