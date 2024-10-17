صحيفة عبرية تكشف اسم الشخصية المرشحة لقيادة حماس بعد اغتيال يحيى السنوار

اغتيال يحي السنوار، كشفت تقارير عبرية، اليوم الخميس، أن حركة حماس الفلسطينية يمكنها الاستمرار حتى بعد اغتيال رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار، وأن هناك شخصيات عديدة يمكنها شغل المناصب القيادية.

خليفة يحيي السنوار لقيادة حركة حماس

ونقلت صحيفة “معاريف” العبرية، عن مصدر بالجيش الإسرائيلي قوله: "في الوقت الحالي ليس من الواضح تماما ما إذا كان يحيى السنوار على قيد الحياة أم لا، ولكن يبدو أن شقيقه نشط للغاية ويدير الأمور".

دور شقيق يحيى السنوار

وأضاف أنه "حتى لو تم القضاء على يحيى السنوار، سيكون من الصعب كسر الهيكل الهرمي لحماس طالما لم يتم القضاء على شقيقه محمد السنوار، وربما اثنين أو ثلاثة من الشخصيات الرئيسية الأخرى".

واعتبر العسكري الإسرائيلي، أن محمد السنوار، شقيق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، نشط للغاية ويدير الأمور، كما أنه كان مسؤولا عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط أثناء الأسر في غزة.

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