وسائل إعلام عبرية تكشف مفاجأة بشأن عملية اغتيال السنوار

اغتيال يحي السنوار، زعمت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن قوات من سلاح المدرعات اغتالت ثلاثة مقاتلين بينهم يحيي السنوار في غزة، والعملية كانت صدفة ومن دون تخطيط.

كواليس عملية اغتيال يحيي السنوار

وفي السياق ذاته زعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الخميس، أن الاشتباك مع يحيى السنوار وقع بتل السلطان برفح، وكان يرتدي جعبة عسكرية ومعه قيادي ميداني آخر.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال: إن عملية اغتيال يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

هيئة البث الإسرائيلية تؤكد اغتيال يحيى السنوار

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأنه تم إجراء فحص DNA أولي للجثة التي يشتبه بأنها جثة يحيى السنوار، رئيس حركة حماس، وجاءت النتيجة إيجابية.

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