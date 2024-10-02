الخميس 03 أكتوبر 2024
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اقتصاد

أسعار الأعلاف والحبوب، ارتفاع الذرة والردة في الأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الأعلاف اليوم في الأسواق

وجاءت أسعار الأعلاف في الأسواق، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

البداية مع أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، حيث بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 12100 جنيه للطن، بارتفاع 300 جنيه عن سعره السابق، ذرة برازيلي نحو 12100 جنيه للطن، بارتفاع 300 جنيه عن سعره السابق، سعر ذرة أوكراني نحو 11400 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 12700 جنيه للطن، بارتفاع 300 جنيه عن سعره السابق.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

 أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 22 ألف جنيه للطن، كسب صويا مستورد نحو 22 ألف جنيه للطن، وبلغ سعر صويا 44% نحو 21 ألف جنيه للطن.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الردة والكسب في الأسواق

وفيما يخص  أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق، بلغ سعر كسب عباد 36% في الأسواق نحو 15300 جنيه للطن، أما سعر الردة فبلغ نحو 1000 جنيهًا للطن، بارتفاع 500 جنيه عن سعره السابق.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الجلوتوفيد والجلوتين في الأسواق

 أما سعر جلوتوفيد محلي فبلغ نحو 11400 جنيه للطن، سعر جلوتين محلي بلغ نحو 35200 جنيه للطن.

 

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أحدث أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

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أسعار الأعلاف والحبوب، طن الردة يتراجع 350 جنيهًا في الأسواق

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