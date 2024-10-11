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اقتصاد

أسعار الأعلاف والحبوب، كسب العباد يرتفع 1700 جنيه بالأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق، إذ ارتفع سعر كسب عباد نحو 1700 جنيه مقارنة بسعره السابق.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الأعلاف اليوم في الأسواق

وجاءت أسعار الأعلاف في الأسواق، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

البداية مع أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، حيث بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 12200 جنيه للطن، ذرة برازيلي نحو 12200 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

 

سعر الذرة المستوردة في الأسواق

بلغ سعر ذرة أوكراني نحو 11200 جنيه للطن، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 12800 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 21800 جنيه للطن، كسب صويا مستورد نحو 21800 جنيه للطن، وبلغ سعر صويا 44% نحو 20800 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الردة والجلوتين والجلوتوفيد في الأسواق

وفيما يخص  أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق؛ بلغ سعر الردة فبلغ نحو 10500 جنيه للطن، سعر كسب عباد 36% نحو 17 ألف جنيه؛ بارتفاع 1700 جنيه عن سعره السابق.

بلغ سعر جلوتوفيد محلي فبلغ نحو 11400 جنيه للطن، سعر جلوتين محلي بلغ نحو 36200 جنيه للطن.

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أسعار الأعلاف والحبوب، انخفاض الذرة وعلف الصويا بالأسواق

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طن الردة يرتفع 400 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

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