بعد أزمة ارتفاع سعر البيض، توفير فرص عمل للسيدات لبيع الأعلاف بالبحيرة والجيزة

تسعى الحكومة المصرية إلى تمكين المرأة في جميع أنحاء الجمهورية، وخاصة في المجتمعات الريفية من خلال تزويدها بالأدوات والمهارات والفرص المهنية للازدهار مهنيا واجتماعيا وماديا والمساهمة في تنمية أسرتها والمجتمع ككل.

وتتعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تنفيذ عدد من المشروعات للتمكين الاقتصادي في بعض المحافظات.

رصد 39 مليون دولار لزيادة وصول المرأة إلى الفرص الاقتصادية

وكانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد أطلقت برنامجًا جديدًا للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بقيمة 39 مليون دولار أمريكي لزيادة وصول المرأة إلى الفرص الاقتصادية في مصر وإزالة العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة في الاقتصاد.

ومن بين المشروعات التي أطلقها برنامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، المشروعات الصغيرة في مجال الأعلاف في إطار مبادرة "نوارة" الذي بدأ في محافظة البحيرة ثم الجيزة، من خلال توفير فرص للسيدات لبيع وتوزيع الأعلاف لخلق فرص اقتصادية تمكنهم على الكسب المادي لهن ولأسرهن.

وتهدف مبادرة "نوارة" التابع لبرنامج تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، بتمويل من وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية إلى تمكين المرأة في المجتمعات الريفية من خلال تزويدها بفرص هادفة لترويج وبيع منتجات الأعلاف محليا، وهذه المبادرة لا تدعم المرأة اقتصاديا فحسب بل تخلق أيضا فرصا جديدة لتوليد الدخل داخل مجتمعاتها المحلية، وتزويدها بالأدوات والمهارات والفرص للازدهار في القوى العاملة والمساهمة في تنمية المجتمع.

وتستمر المبادرة لمدة عام يتم من خلالها تأهيل وتمكين 100 سيدة اقتصاديًا واجتماعيًا بمحافظتي البحيرة والجيزة، وتوفير فرص دخل جديدة لأسرهن.

خلق فرص عمل للمرأة الريفية في مجال الأعلاف

وتسعى مبادرة "نوارة" إلى تمكين النساء في المجتمعات الريفية من خلال توفير فرص لهن للترويج وبيع منتجات الأعلاف محليًا، وتدعم هذه المبادرة النساء اقتصاديًا وتخلق فرصًا جديدة لمصادر الدخل في مجتمعاتهن.

وعلى مدار 12 شهرًا القادمة، من المتوقع أن تدفع المبادرة بنمو ملحوظ في مبيعات الأعلاف لإحدى الشركات المشاركة في المبادرة في محافظة البحيرة والجيزة من خلال توسيع قنوات المبيعات وتنويع طرق التوزيع.

كما يهدف البرنامج إلى إنشاء نموذج مستدام للتنمية المجتمعية، وتزويد النساء بالقدرات اللازمة ليصبحن موزعات رئيسيات لمنتجات الأعلاف محليا.

ويأتي إطلاق مبادرة "نوارة" بعد تحليل شامل لسلسلة القيمة قام به برنامج تمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، لدمج السيدات في سلاسل الإمداد.

وقالت دينا كفافي، مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة: “نحن متحمسون لمبادرة نوارة، حيث سيضمن الدورات التدريبية والموارد اللازمة لتمكين المستفيدين من نوارة، والاستفادة من نوارة كنموذج مستدام”.

ويهدف برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة إلى تحسين بيئة العمل في شركات القطاع الخاص، وتوسيع الشمول المالي للمرأة وزيادة فرص الحصول على الخدمات المالية، وابتكار حلول قائمة على السوق لتمكين المرأة اقتصاديًا، وتعزيز آليات الوقاية والاستجابة للعنف ضد المرأة من خلال تنفيذ مبادرات تعزز بيئات آمنة وممكنة وعادلة اقتصاديًا للمرأة.

أزمة ارتفاع أسعار الأعلاف

وقد شهدت الأسواق ارتفاعا كبيرا في الأعلاف أدى إلى ارتفاع أسعار البيض وخروج بعض المنتجين من السوق خلال الفترة الماضية.

وقد بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح طبق البيض بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 150 جنيها للكرتونة، بتخفيض يصل إلى 35%.

جاء ذلك بالاتفاق مع وزارة الزراعة واتحاد منتجي الدواجن للحد من الأثار السلبية للأزمة على المواطن.

وأكدت وزارة التموين أن الدولة حريصة على الحفاظ على صناعة الدواجن، فضلا عن توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة ومنها الدواجن والبيض، ولذلك يجب أن تكون هناك قاعدة ثابتة وآلية محددة لتسعير الدواجن والبيض في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير العملة الأجنبية والإفراج عن مستلزمات الإنتاج وكذلك تراجع أسعار الأعلاف.

وأوضحت أن ذلك ينعكس على انخفاض أسعار الدواجن والبيض، وأن يشعر المواطنون بالإجراءات التي اتخذتها الدولة في مجال الإصلاح الاقتصادي.