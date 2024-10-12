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اقتصاد

طن الردة بـ 10500 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

 أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الأعلاف اليوم في الأسواق

 وجاءت أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

 

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

 

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 12200 جنيه للطن، ذرة برازيلي نحو 12200 جنيه للطن.

 

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

 

سعر الذرة المستوردة في الأسواق

وبلغ سعر ذرة أوكراني خلال أحدث التعاملات اليوم نحو 11200 جنيه للطن، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 12800 جنيه للطن.

 

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 21800 جنيه للطن، كسب صويا مستورد نحو 21800 جنيه للطن، وبلغ سعر صويا 44% نحو 20800 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الردة والكسب عباد في الأسواق

وفيما يخص  أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق؛ بلغ سعر الردة فبلغ نحو 10500 جنيه للطن، سعر كسب عباد 36% نحو 17 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الجلوتين والجلوتوفيد في الأسواق

وبلغ سعر جلوتوفيد محلي في الأسواق اليوم  نحو 11400 جنيه للطن، سعر جلوتين محلي بلغ نحو 36200 جنيه للطن.

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أسعار الأعلاف والحبوب، كسب العباد يرتفع 1700 جنيه بالأسواق

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أسعار الأعلاف والحبوب، انخفاض الذرة وعلف الصويا بالأسواق

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