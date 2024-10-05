أسعار الأعلاف والحبوب، طن الذرة المستوردة يبدأ من 11400 جنيه في الأسواق
أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق.
سعر الأعلاف اليوم في الأسواق
وجاءت أسعار الأعلاف في الأسواق، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:
أسعار الذرة المستوردة في الأسواق
البداية مع أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، حيث بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 12100 جنيه للطن، ذرة برازيلي نحو 12100 جنيه للطن، سعر ذرة أوكراني نحو 11400 جنيه للطن، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 12700 جنيه للطن.
أسعار أعلاف الصويا في الأسواق
وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 22 ألف جنيه للطن، كسب صويا مستورد نحو 22 ألف جنيه للطن، وبلغ سعر صويا 44% نحو 21 ألف جنيه للطن.
أسعار الردة والكسب في الأسواق
وفيما يخص أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق، بلغ سعر كسب عباد 36% في الأسواق نحو 15300 جنيه للطن، أما سعر الردة فبلغ نحو 1000 جنيه للطن.
أسعار الجلوتوفيد والجلوتين في الأسواق
أما سعر جلوتوفيد محلي فبلغ نحو 11400 جنيه للطن، سعر جلوتين محلي بلغ نحو 35200 جنيه للطن.
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