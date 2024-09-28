السبت 28 سبتمبر 2024
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اقتصاد

أحدث أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الأعلاف اليوم في الأسواق

وجاءت أسعار الأعلاف في الأسواق، التي تشمل  سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

البداية مع أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، حيث بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 11600 جنيه للطن، ذرة برازيلي نحو 11600 جنيه للطن، سعر ذرة أوكراني نحو 11100 جنيه للطن، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 12200 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

 أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 21500 جنيه للطن، كسب صويا مستورد نحو 21500 جنيه للطن، وبلغ سعر صويا 44% نحو 20500 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الردة والكسب في الأسواق

وفيما يخص  أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق، بلغ سعر كسب عباد 36% في الأسواق نحو 15300 جنيه للطن، أما سعر الردة فبلغ نحو 9500 جنيهًا للطن.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الجلوتوفيد والجلوتين في الأسواق

 أما سعر جلوتوفيد محلي فبلغ نحو 11400 جنيه للطن، سعر جلوتين محلي بلغ نحو 35200 جنيه للطن.  

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أسعار الأعلاف والحبوب، طن الردة يتراجع 350 جنيهًا في الأسواق

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توفير فرص عمل للسيدات لبيع الأعلاف بالبحيرة والجيزة في إطار مبادرة " نوارة"

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