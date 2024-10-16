الخميس 17 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ سوهاج يشدد على رفع الإشغالات وضبط التكاتك المخالفة

رئيس مدينة ساقلتة،
رئيس مدينة ساقلتة، فيتو

واصلت  الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة برئاسة  خالد محسب رئيس المركز جهودها المستمرة في حملات النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات وازالة الاشغالات، واستيقاف وضبط التكاتك المخالفة لاتجاه السير والمتسببة بالاختناقات المرورية.

وذلك بإشراف نواب المركز وإداراتي التفتيش والمتابعة والإشغالات والنظافة ومشاركة معدات وعمال وسائقي الوحدة المحلية لمركز ومدينة  ساقلتة.      

كما كلف رئيس المركز إدارتي التفتيش المالي والإداري والمتابعة الميدانية بالمرور وإعداد تقارير يومية.

 

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بشأن أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات وإزالة الإشغالات واستيقاف وضبط التكاتك بمختلف الشوارع والميادين بمدينة ساقلتة حرصًا على المظهر الحضاري والبيئي اللائق. 
 

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