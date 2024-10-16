اليوم، انطلاق الجولة الثانية لمباريات مجموعتي بحري بدوري القسم الثاني "ب"

دوري القسم الثاني ب، تنطلق اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الثانية لمسابقة دوري القسم الثاني "ب" لمجموعة بحري “المجموعة الثالثة ” والتي تضم المجموعتين الفرعيتين الخامسة والسادسة.

مباريات اليوم للمجموعة الخامسة لدوري القسم الثاني "ب"

كفر الشيخ ضد مالية كفر الزيات

دكرنس ضد دمياط

بيلا ضد مركز شباب القزازين

ميجا سبورت ضد مركز شباب تلا

نبروه ضد بني عبيد

بايونيرز ضد صيد المحلة

مباريات اليوم للمجموعة السادسة لدوري القسم الثاني ب

الجزيرة ضد أصحاب الجياد

الزهور ضد ألعاب دمنهور

المجد السكندري ضد مركز شباب كوم حمادة

دلفي ضد الهلال بالضبعة

الحمام ضد طلائع الأسطول

الأولمبي ( باي )

نتائج مباريات الجولة الأولي لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني ب

المجموعة الخامسة

كفر الشيخ ضد ميجا سبورت 1-0

دكرنس ضد مالية كفر الزيات 1-1

دمياط ضد مركز شباب القزازين 0-0

نبروه ضد مركز شباب تلا 0-0

صيد المحلة ضد بني عبيد 2-0

بايونيرز ضد بيلا 1-0

المجموعة السادسة

الحمام ضد الهلال بالضبعة 2-2

الأوليمبي ضد أصحاب الجياد 5-1

دلفي ضد مركز شباب كوم حمادة 0-0

الجزيرة بمطروح ضد طلائع الأسطول 1-2

المجد السكندري ضد الزهور بمطروح 1-0

ألعاب دمنهور (باي)

نظام التأهل إلى دوري المحترفين

اتحاد الكرة قرر تقسيم كل مجموعة من مجموعات دوري القسم الثاني “القاهرة، الصعيد، بحري، إلى مجموعتين فرعيتين أ، ب”.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة أ، ب، ليشارك في دورة ترقي سداسية بنظام الذهاب والإياب، لتحديد الفريق الصاعد إلى دوري المحترفين.

ويتأهل في ختام دورات الترقي السداسية ثلاثة أندية إلى دوري المحترفين موسم 2025-2026 بواقع نادي من مجموعتي الصعيد ونادي من مجموعتي القاهرة ونادي من مجموعة بحري

نظام وشروط دوري القسم الثاني ب