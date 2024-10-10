الخميس 10 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نتائج مباريات اليوم للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني "ب"

نتائج مباريات اليوم
نتائج مباريات اليوم للمجموعة الثانية بدوري القسم الثاني "ب"

دوري القسم الثاني ب، أقيمت اليوم الخميس مباريات الجولة الافتتاحية لمجموعة القاهرة “المجموعة الثانية الرئيسية”، والمقسمة للمجموعتين الفرعيتين الثالثة والرابعة ضمن مسابقة دوري القسم الثاني "ب”. 

نتائج مباريات اليوم للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني "ب"

 

6 أكتوبر  ضد المستقبل سبورت 1ـ1

بورفؤاد ضد النصر 1ـ2 

العبور ضد المريخ  3ـ1 

الشمس ضد نجمة سيناء  2ـ0

جنوب سيناء ضد الشرقية (غدا الجمعة ) 

نتائج مباريات اليوم  للمجموعة الرابعة لدوري القسم الثاني "ب"

 

تيم إف سي ضد دياموند  1ـ1 

جمهورية شبين ضد الانتاج الحربي  1ـ1 

بنها ضد إيسترن كومباني  0 ـ 0 

الو ايجيبت ضد اتحاد الشرطة  0 ـ 0

مصر للتأمين ضد البلاستيك 1ـ 1

النجوم ( باي ) 

 

وعلي جانب أخر أقيم اليوم أيضا مباراتين في نفس التوقيت ضمن مجموعة بحري “المجموعة الثالثة ” والتي جاء نتائجهم كالتالي، بايونيرز 1ـ0  بيلا في المجموعة الخامسة والمجد السكندري 1ـ0  الزهور بمطروح في المجموعة السادسة. 

نظام التأهل إلى دوري المحترفين


اتحاد الكرة قرر تقسيم كل مجموعة من مجموعات دوري القسم الثاني “القاهرة، الصعيد، بحري، إلى مجموعتين فرعيتين أ، ب”.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة أ، ب، ليشارك في دورة ترقي سداسية بنظام الذهاب والإياب، لتحديد الفريق الصاعد إلى دوري المحترفين.

ويتأهل في ختام دورات الترقي السداسية ثلاثة أندية إلى دوري المحترفين موسم 2025-2026 بواقع نادي من مجموعتي الصعيد ونادي من مجموعتي القاهرة ونادي من مجموعة بحري.

نظام وشروط دوري القسم الثاني ب

وقرر اتحاد الكرة  تقسيم مجموعات دوري القسم الثاني كالتالي.

المجموعة الأولى أندية الصعيد

تضم تليفونات بني سويف، الألومنيوم، طهطا، نجوم مصر، الأقصر، شبان قنا، مصر المقاصة، قوص، شباب طامية، شباب سوهاج، النصر للتعدين، الفيوم، المنيا، الواسطى، أسمنت أسيوط، مكاديء توت عنخ آمون، البداري، المدينة المنورة، كيما أسوان، وبني مزار.

المجموعة الثانية أندية القاهرة والقناة

تضم النجوم، جمهورية شبين، العبور، النصر، الشمس، المريخ، بورفؤاد، المستقبل سبورت، جنوب سيناء، الإنتاج الحربي، مصر للتأمين، ألو إيجيب، إيسترن كومباني، نجمة سيناء، اتحاد الشرطة، دياموند، الشرقية، البلاستيك، بنها، تيم إف سي.

المجموعة الثالثة أندية بحري

تضم شباب القزازين، مالية كفر الزيات، بايونيرز، اتحاد نبروة، صيد المحلة، كفر الشيخ، بني عبيد، مركز التنمية الشبابية بتلا، بيلا، دمياط، ميجا سبورت، دكرنس، الأوليمبي، الحمام، الهلال بالضبعة، طلائع الأسطول، دلفي، ألعاب دمنهور، المجد السكندري، الزهور بمطروح، شباب كوم حمادة، أصحاب الجياد، والجزيرة بمطروح.

وجاءت المجموعات الفرعية بعد إجراء القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى 

1- كيما أسوان

2- النصر للتعدين

3- مركز شباب سوهاج

4- طهطا

5- المدينة المنورة

6-  الأقصر

7- شبان قنا

8- الألومنيوم

9- قوص

10- مكادي

 

المجموعة الثانية 

1- تليفونات بني سويف

2- أسمنت أسيوط

3- مصر المقاصة

4- نجوم مصر

5- مركز شباب طامية

6- الفيوم

7- المنيا

8- الواسطي

9- توت عنخ آمون

10- بني مزار 

11- البداري

 

المجموعة الثالثة

 

1- النصر

2- الشمس

3- العبور

4- المريخ

5- بورفؤاد

6- مستقبل سبورت

7- جنوب سيناء

8- نجمة سيناء

9- الشرقية

10- 6 أكتوبر

المجموعة الرابعة 

1- الانتاج الحربي

2- مصر للتأمين

3- تيم اف سي

4- الو ايجيبت

5- الشرطة

6- ايسترن كومباني

7- جمهورية شبين

8- النجوم 

9- دياموند

10- البلاستيك

11- بنها

المجموعة الخامسة 

1- كفر الشيخ

2- دكرنس

3- مالية كفر الزيات

4- دمياط

5- بيلا

6- مركز شباب القزازين

7- بايونيرز

8- نبروه

9- صيد المحلة

10- بني عبيد

11- بلقاس سيتي

12- مركز شباب تلا

 

المجموعة السادسة

1- الحمام المطروحي

2- الهلال المطروحي

3-  الأوليمبي 

4- أصحاب الجياد

5- المجد 

6- الزهور

7- دلفي 

8- كوم حمادة

9- الجزيرة

10- طلائع الأسطول

11- دمنهور

نتائج مباريات اليوم لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني "ب"

جدول ترتيب فرق دوري المحترفين بعد ختام مباريات الجولة الأولي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

دوري القسم الثاني ب دوري القسم الثاني المستقبل سبورت النصر بورفؤاد نجمة سيناء الشمس جنوب سيناء

مواد متعلقة

اتحاد الكرة يعلن زيادة عدد المتأهلين من دوري القسم الثالث

نتائج مباريات اليوم لمجموعتي بحري بدوري القسم الثاني "ب"

الأكثر قراءة

كاف يكشف حقيقة تلقيه عينات المنشطات في مباراة السوبر الأفريقي

استمرار فتح مفيض سد النهضة، باحث بالشأن الإفريقي يكشف سر ارتفاع مياه النيل

أبرزهم بيبو والقيعي وأمير توفيق.. ثورة تغيير في الأهلي خلال 52 يوما (فيديوجراف)

موقف الزمالك من التعاقد مع إيجاريا بعد مشاركته في ودية بتروجيت

الأهلي 2005 يفوز على الزمالك 3ـ2 في قمة كأس الاتحاد (فيديو وصور)

إلغاء المؤتمر الصحفي لمنتخب موريتانيا قبل مواجهة مصر

مصرع طالب بعد وصلة تعذيب على يد والده بالمنوفية

أهالي قرية الروضة يشيعون جثمان ممرض المنيا مينا موسى (صور)

منوعات

المزيد

تفاصيل مشاجرة بين فتاة وسائق تاكسي بالأردن (فيديو)

عالم أحياء يكشف سبب خطورة القهوة سريعة التحضير

عالم يتوقع حدوث أعاصير مدمرة قبل نهاية القرن

تطوير أقمار استشعار لإرسال البيانات من مدار الأرض بسرعة فائقة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع الجمبري في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال وارتفاع المانجو في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أبرزهم بيبو والقيعي وأمير توفيق.. ثورة تغيير في الأهلي خلال 52 يوما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الحظ في القرآن الكريم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم الصراخ في المنام وعلاقته بالرغبة في التخلص من الضغوط النفسية

هل شتم المرأة لزوجها من النشوز؟ وما حكم ضرب كلا الزوجين للآخر؟

المزيد
الجريدة الرسمية