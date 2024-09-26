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رياضة

جدول مباريات مجموعتي بحري لدوري القسم الثاني "ب"

جدول مباريات مجموعتي
جدول مباريات مجموعتي بحري لدوري القسم الثاني ب

دوري القسم الثاني، أعلن اتحاد الكرة جدول مباريات الدور الأول لمسابقة دوري القسم الثاني "ب" لمجموعة بحري “المجموعة الثالثة ” والتي تضم المجموعتين الفرعيتين الخامسة والسادسة والمقرر انطلاقهم الأربعاء 9 أكتوبر المقبل.

 

جدول مباريات المجموعة الخامسة لدوري القسم الثاني "ب"

جدول مباريات المجموعة السادسة لدوري القسم الثاني ب

وأعلن اتحاد الكرة نظام وشروط دوري القسم الثاني ب استعدادا لموسم 2024-2025 في المجموعات الثلاثة بواقع 6 مجموعات فرعية.

نظام التأهل إلى دوري المحترفين

اتحاد الكرة قرر تقسيم كل مجموعة من مجموعات دوري القسم الثاني “القاهرة، الصعيد، بحري، إلى مجموعتين فرعيتين أ، ب”.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة أ، ب، ليشارك في دورة ترقي سداسية بنظام الذهاب والإياب، لتحديد الفريق الصاعد إلى دوري المحترفين.

ويتأهل في ختام دورات الترقي السداسية ثلاثة أندية إلى دوري المحترفين موسم 2025-2026 بواقع نادي من مجموعتي الصعيد ونادي من مجموعتي القاهرة ونادي من مجموعة بحري

نظام وشروط دوري القسم الثاني ب

وقرر اتحاد الكرة  تقسيم مجموعات دوري القسم الثاني كالتالي:

المجموعة الأولى أندية الصعيد

تضم تليفونات بني سويف، الألومنيوم، طهطا، نجوم مصر، الأقصر، شبان قنا، مصر المقاصة، قوص، شباب طامية، شباب سوهاج، النصر للتعدين، الفيوم، المنيا، الواسطى، أسمنت أسيوط، مكادي توت عنخ آمون، البداري، المدينة المنورة، كيما أسوان، وبني مزار.

المجموعة الثانية أندية القاهرة والقناة

تضم النجوم، جمهورية شبين، العبور، النصر، الشمس، المريخ، بورفؤاد، المستقبل سبورت، جنوب سيناء، الإنتاج الحربي، مصر للتأمين، ألو إيجيب، إيسترن كومباني، نجمة سيناء، اتحاد الشرطة، دياموند، الشرقية، البلاستيك، بنها، تيم إف سي.

المجموعة الثالثة أندية بحري

تضم شباب القزازين، مالية كفر الزيات، بايونيرز، اتحاد نبروة، صيد المحلة، كفر الشيخ، بني عبيد، مركز التنمية الشبابية بتلا، بيلا، دمياط، ميجا سبورت، دكرنس، الأوليمبي، الحمام، الهلال بالضبعة، طلائع الأسطول، دلفي، ألعاب دمنهور، المجد السكندري، الزهور بمطروح، شباب كوم حمادة، أصحاب الجياد، والجزيرة بمطروح.

وجاءت المجموعات الفرعية بعد إجراء القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى 

1- كيما أسوان

2- النصر للتعدين

3- مركز شباب سوهاج

4- طهطا

5- المدينة المنورة

6-  الأقصر

7- شبان قنا

8- الألومنيوم

9- قوص

10- مكادي

 

المجموعة الثانية 

1- تليفونات بني سويف

2- أسمنت أسيوط

3- مصر المقاصة

4- نجوم مصر

5- مركز شباب طامية

6- الفيوم

7- المنيا

8- الواسطي

9- توت عنخ آمون

10- بني مزار 

11- البداري

 

المجموعة الثالثة

1- النصر

2- الشمس

3- العبور

4- المريخ

5- بورفؤاد

6- مستقبل سبورت

7- جنوب سيناء

8- نجمة سيناء

9- الشرقية

10- 6 أكتوبر

 

المجموعة الرابعة 

1- الإنتاج الحربي

2- مصر للتأمين

3- تيم اف سي

4- الو ايجيبت

5- الشرطة

6- ايسترن كومباني

7- جمهورية شبين

8- النجوم 

9- دياموند

10- البلاستيك

11- بنها

 

المجموعة الخامسة 

1- كفر الشيخ

2- دكرنس

3- مالية كفر الزيات

4- دمياط

5- بيلا

6- مركز شباب القزازين

7- بايونيرز

8- نبروه

9- صيد المحلة

10- بني عبيد

11- بلقاس سيتي

12- مركز شباب تلا

 

المجموعة السادسة

1- الحمام المطروحي

2- الهلال المطروحي

3-  الأوليمبي 

4- أصحاب الجياد

5- المجد 

6- الزهور

7- دلفي 

8- كوم حمادة

9- الجزيرة

10- طلائع الأسطول

11- دمنهور

جدول مباريات الدور الأول لدوري القسم الثاني "ب" المجموعة الثانية

نظام وشروط دوري القسم الثاني "ب" موسم 2024-2025

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جدول مباريات الدور الأول لدوري القسم الثاني "ب" المجموعة الثانية

نظام وشروط دوري القسم الثاني "ب" موسم 2024-2025

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