سي إن إن: الأسوأ قادم في منطقة الشرق الأوسط

حذر أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد، ومؤلف كتاب "ما الخطأ الذي حدث حقًا: الغرب وفشل الديمقراطية في الشرق الأوسط"، فواز جرجس، من الاستيقاظ على حرب شاملة فى الشرق الأوسط.

حرب غزة تتصاعد بسهولة إلى صراع إقليمي شامل

وقال أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، لقد حذرنا في الأشهر الـ12 الماضية، منذ 7 أكتوبر، من أن حرب إسرائيل في غزة يمكن أن تتصاعد بسهولة إلى صراع إقليمي شامل، وها نحن الآن.

وتابع فواز جرجس، أمريكا نشرت أو ستنشر نظام الدفاع الجوي الأكثر تطورًا "ثاد" في الأيام القليلة القادمة لحماية إسرائيل، إلى جانب 100 جندي أمريكي لإدارة نظام الدفاع الجوي الصاروخي، وهذا أخبرني أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتوقع الأسوأ، وتتوقع أن ترد إسرائيل بقوة ضد إيران، وتتوقع إدارة بايدن أيضًا أن ترد إيران على رد إسرائيل.

حرب غزة تتوسع إلى ما هو أبعد وبايدن فشل في إيقافها

واستطرد، قد نستيقظ في الغد لنشهد صراعًا إقليميًا شاملًا حقيقيًا بين إسرائيل وإيران، فحرب إسرائيل في غزة، والتي كانت إدارة بايدن تقول إنه لا يريد حقًا أن تتصاعد إلى ما هو أبعد.

مؤكدا، لم تفشل إدارة بايدن فقط في إنهاء إراقة الدماء في غزة، بل فشلت أيضًا في منع الحرب من التوسع إلى لبنان ومن التوسع الآن إلى حرب مباشرة بين إسرائيل وإيران.

وختم، أين الراشدون؟ أين رجال الإطفاء؟ ما يوجد لديكم الآن هم مجرد مشعلي حرائق مروعين يصبون الوقود على نار مستعرة، والمأساة هي أن المدنيين يدفعون ثمنًا باهظًا لذلك.، هذا الثمن الباهظ لهذه الحرب العبثية في الأشهر الـ12 الماضية.

وفواز جرجس، أستاذ جامعي لبناني- أمريكي في سياسة الشرق الأوسط والعلاقات الدولية، يعمل بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية ومدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة لندن البريطانية.