الأربعاء 16 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سي إن إن: الأسوأ قادم في منطقة الشرق الأوسط

حاملة طائرات أمريكية،
حاملة طائرات أمريكية، فيتو

حذر أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد، ومؤلف كتاب "ما الخطأ الذي حدث حقًا: الغرب وفشل الديمقراطية في الشرق الأوسط"، فواز جرجس، من الاستيقاظ على حرب شاملة فى الشرق الأوسط.

حرب غزة تتصاعد بسهولة إلى صراع إقليمي شامل 

وقال أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، لقد حذرنا في الأشهر الـ12 الماضية، منذ 7 أكتوبر، من أن حرب إسرائيل في غزة يمكن أن تتصاعد بسهولة إلى صراع إقليمي شامل، وها نحن الآن.

 

وتابع فواز جرجس، أمريكا نشرت أو ستنشر نظام الدفاع الجوي الأكثر تطورًا "ثاد" في الأيام القليلة القادمة لحماية إسرائيل، إلى جانب 100 جندي أمريكي لإدارة نظام الدفاع الجوي الصاروخي، وهذا أخبرني أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتوقع الأسوأ، وتتوقع أن ترد إسرائيل بقوة ضد إيران، وتتوقع إدارة بايدن أيضًا أن ترد إيران على رد إسرائيل. 

حرب غزة تتوسع إلى ما هو أبعد وبايدن فشل في إيقافها

واستطرد، قد نستيقظ في الغد لنشهد صراعًا إقليميًا شاملًا حقيقيًا بين إسرائيل وإيران، فحرب إسرائيل في غزة، والتي كانت إدارة بايدن تقول إنه لا يريد حقًا أن تتصاعد إلى ما هو أبعد.

 

مؤكدا، لم تفشل إدارة بايدن فقط في إنهاء إراقة الدماء في غزة، بل فشلت أيضًا في منع الحرب من التوسع إلى لبنان ومن التوسع الآن إلى حرب مباشرة بين إسرائيل وإيران. 

 

وختم، أين الراشدون؟ أين رجال الإطفاء؟ ما يوجد لديكم الآن هم مجرد مشعلي حرائق مروعين يصبون الوقود على نار مستعرة، والمأساة هي أن المدنيين يدفعون ثمنًا باهظًا لذلك.، هذا الثمن الباهظ لهذه الحرب العبثية في الأشهر الـ12 الماضية.

وفواز جرجس، أستاذ جامعي لبناني- أمريكي في سياسة الشرق الأوسط والعلاقات الدولية، يعمل بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية ومدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة لندن البريطانية.

واشنطن تسحب يدها من صراع إسرائيل وحزب الله، ومسؤلون يتوقعون حرب إقليمية شاملة

بايدن يطالب بتجنب سيناريو الحرب الشاملة في الشرق الأوسط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال اسيا، والأحداث والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة إلى الحصرية لـ اخبار الفن لعدة قرون ثقافية وأدبية .

 

 

سي ان ان فواز جرجس الشرق الأوسط ثاد إيران اسرائيل وايران صراع إقليمي شامل إدارة بايدن حرب شاملة

مواد متعلقة

وليد جنبلاط: دخلنا الحرب الشاملة وأخشى من تكرار سيناريو غزة فى لبنان

باحث سياسي: ننتظر خيار الحرب العالمية الشاملة الساعات المقبلة

الأكثر قراءة

رصدته طائرة شراعية، ظهور كائن غير متوقع أعلى قمة الهرم الأكبر في الجيزة (فيديو)

ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

أبرزها تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية، نتائج زيارة ولي عهد السعودية لمصر

وزير التموين يعلن عودة تفعيل بطاقات الدعم للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء لهذا السبب

أول رد إسرائيلي على خطاب نعيم قاسم: دورك آت لا محالة

سعيد أبو بكر، شيبوب السينما الذي كسرت قلبه فنانة شهيرة وقصة وفاته أغرب من الخيال

منوعات

المزيد

تحذير خطير لمستخدمي الهواتف

رصدته طائرة شراعية، ظهور كائن غير متوقع أعلى قمة الهرم الأكبر في الجيزة (فيديو)

شاهد، كيف خدعت حديقة صينية زوارها بكذبة كبرى (فيديو)

دلتا إيرلاينز تعلق رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب حتى نهاية مارس 2025

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024

أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 15-10-2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 15-10-2024

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

الأهلي بطل من ذهب.. السجل الذهبي لأبطال كأس السوبر المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا أمر الله بعدم إعطاء الأموال إلى السفهاء؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 16-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 16-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية