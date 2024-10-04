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خارج الحدود

بايدن عن إمكانية اندلاع حرب شاملة بالشرق الأوسط: هل يمكنكم ضمان عدم هطول الأمطار؟

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، أنه لا يتوقع اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط، مشددًا على إمكانية تجنب ذلك بشرط بذل المزيد من الجهود.

وعندما سئل عن مدى ثقته في تجنب مثل هذه الحرب، أخذ لحظة للتفكير قبل أن يجيب، مشبها الأمر بسؤال حول "إمكانية عدم هطول الأمطار".

وتابع: "لا أعتقد أنه ستكون هناك حرب شاملة. أعتقد أننا قادرون على تجنبها، ولكن لا يزال هناك الكثير مما ينبغي فعله".

وعند سؤاله عن احتمال إرسال قوات أمريكية لدعم إسرائيل، أوضح بايدن: "نحن نساعد إسرائيل بالفعل، وسنستمر في حمايتها".

وكانت إيران قد شنت هجومًا باستخدام نحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، في رد فعل على سلسلة من الاغتيالات والهجمات التي استهدفت اسماعيل هنية وحسن نصر الله، بالإضافة إلى عسكريين إيرانيين، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة، قد تشمل دولًا أخرى. 

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