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خارج الحدود

واشنطن: رؤية الناس يحترقون حتى الموت بسبب الغارات الإسرائيلية على غزة "مرعب"

نتنياهو وبايدن، فيتو
نتنياهو وبايدن، فيتو

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، إنه من المرعب رؤية الناس يحترقون حتى الموت في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة، وذلك على الرغم من تأييد الولايات المتحدة اللا محدود لدولة الاحتلال الإسرائيلي ودعم تل أبيب سواء على المستوى العسكري أو السياسي أو الإعلامي.

وتابعت الخارجية الأمريكية: "هناك مخاوف أمنية داخل غزة من استغلال المساعدات لكن الحل ليس بحرمان المدنيين منها".

 

إسرائيل ترتكب حرب إبادة في غزة

ويوم الأحد الماضي، قالت حركة حماس: إن استمرار الحملة العسكرية الإجرامية على شمال قطاع غزة، وإطباق الحصار عليه وفصله بالنار عن مدينة غزة، وتصعيد القصف والمجازر بحق المدنيين العزل، في ظل تفاقم الحالة الإنسانية ومنع إدخال المواد الغذائية والإغاثية وسعي جيش الاحتلال لإخلاء المستشفيات وإخراجها من الخدمة؛ هو عملية إبادة موصوفة، ومكتملة الأركان، تمارسها حكومة الاحتلال الفاشي، غير مكترثة بأي قوانين أو التزامات، ومستندةً لغطاء أمريكي إجرامي


 

الصمت الدولي عن الإبادة المستمرة في غزة

وأضافت، أن الصمت الدولي عن هذه الإبادة المستمرة منذ أكثر من عام، وحالة الجمود التي تعتري أدوات المنظومة الدولية أمامها؛ يشكل رخصة «لحكومة الاحتلال الإرهابي» للاستمرار فيها وتصعيدها، وتوسيعها لتشمل دول المنطقة.

وطالب البيان المجتمع الدولي بتفعيل أدواته لوقف المجزرة المستمرة في شمال قطاع غزة، والتصدّي لـ«مجرمي الحرب الصهاينة» ومخططاتهم لإشعال الإقليم والعبث بأمنه واستقراره.

 

وقف العدوان علي الشعب الفلسطيني

وأكدت حماس أن حكومة الاحتلال تتوهّم إمكانية إخضاع الشعب الفلسطيني وفرض خطط التهجير أو الاستسلام عليه، مشيرة إلى أن مخططات الاحتلال «الإجرامية» في شمال قطاع غزة، ستتحطّم أمام عزيمة وإصرار شعبنا ومقاومته الباسلة، كما تحطّمت كافة محاولاته على مدار عام كامل من الإبادة والإجرام.

ووجهت الحركة نداءً إلى كافة الحكومات العربية والإسلامية، والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، لتفعيل أدوات الضغط على الاحتلال ومن يدعمه، لوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني، وفرض إغاثة الشعب وتقديم كل سبل الإسناد له.

 

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