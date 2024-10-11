الجمعة 11 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

حزب الله يستهدف قيادة الدفاع الجوي الإسرائيلي بسرب من المسيرات

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

 أعلن حزب الله، اليوم الجمعة، استهداف قاعدة قيادة الدفاع الجوي الإسرائيلي في كريات اليعازر في حيفا المحتلة بسرب من المسيرات الانقضاضية.

اندلاع حرائق في مواقع عدة بالجليل الأعلى

 وأفادت القناة 12 العبرية، اليوم الجمعة، برصد إطلاق 30 صاروخا من ‎لبنان باتجاه الجليل الأعلى في آخر رشقة.

ووفقا للقناة الـ 12 العبرية، فقد اندلعت الحرائق في مواقع عدة بالجليل الأعلى إثر إطلاق دفعة صاروخية من ‎لبنان.

وصباح اليوم، أصيب 4 جنود إسرائيليين جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من قبل حزب الله، حسب ما أفادت شبكة «العربية» الإخبارية.

إصابة 50 جنديا إسرائيليا برصاص حزب الله 

والثلاثاء الماضي، دارت اشتباكات عنيفة بين "حزب الله" اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة اللبونة الحدودية، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 50 جنديا.

حزب الله يقصف تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة يفتاح ومحيطها

اندلاع حرائق في الجليل الأعلى بعد إطلاق 30 صاروخًا من لبنان

 

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