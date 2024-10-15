أخبار الحوادث اليوم، حبس سائق أتوبيس الجلالة، إصابة 6 أشخاص فى انهيار سقف عقار بالشيخ زايد، قرار قضائى فى واقعة سحر مؤمن زكريا
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
ارتفاع عدد مصابي انهيار سقف عقار بمدينة الشيخ زايد لـ 6 أشخاص
ارتفع عدد مصابي حادث انهيار سقف عقار فى مدينة الشيخ زايد لـ 6 أشخاص، فيما انتهى رجال الإنقاذ من عمليات البحث ورفع ركام المكان بالكامل.
الأمن العام: ضبط 52 سلاحا ناريا و281 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
النائب العام يأمر بحبس سائق أتوبيس الجلالة بعد ثبوت تعاطيه المخدرات
أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بحبس سائق أتوبيس الجلالة على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حادث وفاة 12 طالبا بجامعة الجلالة، وإصابة 29 آخرين.
تأجيل محاكمة المتهمين في واقعة سحر مؤمن زكريا
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، تأجيل محاكمة المتهمين بفبركة واقعة سحر اللاعب مؤمن زكريا إلى جلسة 22 أكتوبر الجاري للحكم.
ماتت ولا عايشة، شهود عيان يكشفون مأساة جديدة في أتوبيس الموت بجامعة الجلالة
لا يزال حادث أتوبيس الجلالة، الذي راح ضحيته نحو 13 طالبا وطالبة، يلقي بظلاله على الشارع المصري، والحزن يكسو وجوه الأهالي وطلبة الجامعة، ولا تزال الحكايات عن أتوبيس الموت بجامعة الجلالة تتوالى.
القبض على صاحب شركة غسل 22 مليون جنيه حصيلة النقد الأجنبى بالإسكندرية
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة بتهمة غسـل 22 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بمحافظة الإسكندرية.
الإعدام للمتهمة بإنهاء حياة زوجها بالشرقية بعد اكتشافه خيانتها
قضت محكمة جنايات الزقازيق (الاستئنافية) برئاسة المستشار سامى غنيم رئيس المحكمة مساء اليوم تأييد حكم أول درجة بالإعدام شنقا لربة منزل متهمة بقتل زوجها على إثر اكتشافه علاقة محرمة بينها وبين أحد أقاربه بدائرة مركز شرطة ههيا.
إصابة 5 طلاب في حادث تصادم بمحافظة دمياط
أصيب 5 طلاب فى حادث تصادم بمحافظة دمياط، اليوم الثلاثاء، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
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