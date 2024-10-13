الأحد 13 أكتوبر 2024
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وصفة طبيعية لنعومة البشرة وتعزيز نضارتها

نعومة البشرة، فيتو
نعومة البشرة، فيتو

نعومة البشرة من الأمور التى تجعلها مميزة وأكثر نضارة فهى تشبه بشرة الأطفال، ما يزيد من جمال صاحبتها كثيرا.

ونعومة البشرة تحتاج إلى عناية جيدة مثل الترطيب اليومى والليلي وكذلك أقنعة التقشير الأسبوعية التى تجدد الخلايا بالبشرة وتحافظ على نعومتها.

وصفة طبيعية لنعومة البشرة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لنعومة البشرة وتعزيز نضارتها.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة عسل

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

نصف حبة افوكادو مهروسة

ملعقة صغيرة عصير الليمون

طريقة التحضير:

  • في وعاء، اخلطى العسل مع زيت جوز الهند جيدًا حتى يتجانسا.
  • أضيفي الأفوكادو المهروس واخلطي المكونات حتى تحصلي على خليط ناعم.
  • إذا كنت ترغب، يمكنك إضافة عصير الليمون للحصول على تأثير مضاد للأكسدة.
  • اغسلى وجهك جيدا بالماء والصابون اللطيف.
  • ضعى الخليط على بشرتك مع تجنب منطقة العين.
  • اتركيه لمدة 15-20 دقيقة.
  • اغسلى وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.
  • يمكن استخدام هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
نعومة البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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