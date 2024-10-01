طريقة عمل حمص الشام، تسالي لذيذة ومغذية

طريقة عمل حمص الشام، حمص الشام من التسالي المصرية الشهيرة التي تقدم عادة فى فصل الشتاء لأنه يقدم ساخنًا وبالتالي يمنح الشعور بالدفء.

وطريقة عمل حمص الشام، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره في المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل حمص الشام.

مكونات عمل حمص الشام:

2 كوب من الحمص المجفف

4 فصوص ثوم مفروم

1 بصلة كبيرة مفرومة

2 حبة طماطم مفرومة

2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم

عصير ليمونة واحدة

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة شطة (حسب الرغبة)

ملعقة صغيرة فلفل أسود

2 ورق غار

ماء للسلق

طريقة عمل حمص الشام:

ينقع الحمص المجفف في الماء لمدة 12 ساعة على الأقل (يفضل نقعه من الليل حتى الصباح) حتى يصبح طريًا وسهل الطهي.

يغسل الحمص المنقوع جيدًا، ثم يوضع في قدر كبير مع كمية كافية من الماء.

يضاف ورق الغار ويترك على نار متوسطة حتى يغلي.

يتم إزالة الرغوة التي تظهر على السطح ثم يترك ليطهى على نار هادئة لمدة ساعة إلى ساعتين حتى ينضج تمامًا.

في قدر آخر، يسخن قليل من الزيت ثم يضاف البصل ويقلب حتى يذبل ويصبح شفافا.

يضاف الثوم ويقلب لبضع دقائق حتى تخرج رائحته.

ثم تضاف الطماطم المفرومة وتقلب حتى تتسبك.

بعد ذلك، تضاف صلصة الطماطم وعصير الليمون والتوابل (الكمون، الملح، الشطة، والفلفل الأسود).

يمزج الخليط جيدا ويترك ليغلي لبضع دقائق.

بعد أن ينضج الحمص، يتم تصفيته من ماء السلق (مع الاحتفاظ ببعض من ماء السلق).

ثم يضاف الحمص إلى الصلصة ويخلط جيدا.

يمكن إضافة بعض من ماء السلق حسب الرغبة لضبط القوام.

يقدم حمص الشام ساخنا في أكواب مع قليل من عصير الليمون والشطة الإضافية حسب الرغبة.

طريقة عمل حمص الشام

فوائد الحمص للصحة

والحمص له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة وينصح الخبراء دائما بتناوله، ومن فوائد الحمص:-

يمنع العيوب الخلقية في الأجنة، ويساعد في نمو الجنين.

الحمص يحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف، مما يجعله يعمل على تهدئة المعدة، كما أنه يمنح الإحساس بالشبع لفترة طويلة.

الحمص يساهم في الحفاظ على عمل الجهاز الهضمي، ويقلل من الإمساك.

الحمص مصدرا غنيا لفيتامينات "أ" و"ب6"، وكذلك حمض الفوليك، والثيامين، والنياسين، مما يجعله يساعد على إنتاج خلايا جديدة، وبشكل خاص خلايا الدم الحمراء في الجسم.

يساعد في تحسين أجهزة الجسم الحيوية كالكلى والقلب.

يساعد في بناء العضلات ويعزز وظيفة الأعصاب.

الحمص يسيطر على مستوى السكر في الدم مما يجعله مناسبا لمرضى السكري.

يحتوي الحمص على حمض الفوليك وحمض الفيتيك، وهذه الأحماض تساعد في تقسيم الخلايا السليمة على جميع أنحاء الجسم، ويمنع تكون الخلايا السرطانية.

الحمص غني بالمواد التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

لأنه غني بالحديد، فهذا يساعد في الحفاظ على محتوى الحديد في الجسم، مما يحمي الجسم من الإصابة بفقر الدم أو الأنيميا.

البروتين الموجود في الحمص يجعله غذاء صحي، ويجعله الأفضل لبناء العضلات.

الحمص غني بالكالسيوم ما يجعله الأفضل لتقوية العظام، وحمايتها من الضعف.

مدر للبول ومفتت لحصوات الكلى والمثانة وطارد للديدان.

يقي من سرطان القولون والرئة ومضاد للسموم والالتهابات.