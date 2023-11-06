فوائد حمص الشام، لصحة القلب والعظام ولرشاقتك

فوائد حمص الشام، قد لا يتخيلها الكثيرون، فيعد حمص الشام بالنسبة لمعظم محبيه، هو ذلك المشروب الشعبي المصري الشهير، الذي له عشاقه في كل مكان، والذي يبعث على الدفء في ليالي الشتاء، إلى جانب طعمه المميز اللذيذ، كما أن حمص الشام من البقوليات التي يمكن إضافتها على طبق الكشري المصري اللذيذ أيضًا، فهو يرتبط دائما بالأكلات الشعبية المصرية، إلا أن الكثيرين لا يهتمون لمعرفة فوائد حمص الشام للصحة.



وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد حمص الشام للصحة، هامة ومذهلة، مما يجعله من أنواع البقوليات الهامة لصحة الجسم، الأمر الذي يستلزم تضمينه للنظام الغذائي، وتناوله بانتظام.

Advertisements

فوائد حمص الشام

وتستعرض أخصائية التغذية العلاجية في السطور التالية أهم فوائد حمص الشام للصحة.

تعزيز صحة القلب:

يحتوي حمص الشام على الألياف والبوتاسيوم، وهما من العناصر الغذائية التي تساعد على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحسين الهضم:

يحتوي حمص الشام على الألياف الغذائية، والتي تساعد على تنظيم عملية الهضم وتقليل خطر الإصابة بالإمساك.

تقوية العظام:

يحتوي حمص الشام على الكالسيوم والفوسفور، وهما من المعادن الأساسية لصحة العظام.

تعزيز المناعة:

يحتوي حمص الشام على مضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة الضارة التي قد تتسبب في الإصابة بالسرطان وأمراض أخرى.

إنقاص الوزن:

يحتوي حمص الشام على البروتينات والألياف، وهما من العناصر الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع، مما قد يساعد في فقدان الوزن.

بالإضافة إلى الفوائد الصحية السالف ذكرها أعلاه، فإن حمص الشام أيضًا مصدر جيد للعناصر الغذائية التالية:

الحديد: يساعد الحديد على نقل الأكسجين إلى الخلايا، وهو ضروري لصحة الدم والجهاز المناعي.

الزنك: يساعد الزنك على تنظيم العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك وظائف المناعة والنمو والتطور.

فيتامين B6: يساعد فيتامين B6 على إنتاج خلايا الدم الحمراء وتنظيم مستويات السكر في الدم.

حمص-الشام

طريقة عمل حمص الشام

ولأن حمص الشام من أشهر المشروبات المصرية، والذي يقبل على تناوله الجميع خلال فصل الشتاء؛ لأنه يبعث على الدفء، ويمنح الجسم طاقة بمجرد تناوله، إلى جانب فوائد حمص الشام، التي ذكرناها، بالإضافة إلى طعمه اللذيذ، نستعرض طريقة عمل حمص الشام في البيت، بكل أسراره، لتحضير كوب من حمص الشام لأفراد أسرتك زي المحلات وعربيات الحمص الشام، حتى لا يلجأون لشراءها جاهزة من الخارج.

طريقة عمل حمص الشام في البيت

وتعتمد طريقة عمل حمص الشام، على نقع الحمص لأطول فترة ممكنة، فكلما زادت مدة نقع الحمص في الماء، كلما تم طهيه بصورة أسرع وفي وقت أقل.

ويضاف لحمص الشام عند عمله الطماطم والبصل والثوم، ومعجون الطماطم؛ ليعطيه اللون الأحمر المميز، والكمون وهو سر من أسرار الطعم المميز لحمص الشام.

ويترك حمص الشام على النار حتى تمام الطهي، ثم يتم انتشال شرائح الطماطم والبصل.

ويتم إعداد "دقة الثوم" و"الشطة" و"الليمون المركز"، وهي الإضافات الخارجية التي يتم وضعها على كوب حمص كما يباع في الخارج.