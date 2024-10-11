الجمعة 11 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل حمص الشام، في البيت زي الجاهز وأوفر

حمص الشام، فيتو
حمص الشام، فيتو

طريقة عمل حمص الشام، من طرق المشروبات المصرية، سهلة التحضير، وهو المشروب الأمثل مع قدوم فصل الخريف؛ لأنه يبعث على الدفء، ويمنح الجسم طاقة بمجرد تناوله، فسيكون مناسب مع الانخفاض المتوقع في درجات الحرارة الايام القادمة.

 

ويعد مشروب حمص الشام، من المشروبات عالية القيمة الغذائية، إلى جانب فوائد حمص الشام، العديدة، بالإضافة إلى طعمه اللذيذ.

 

ولكل عشاق حمص الشام، نستعرض طريقة عمل حمص الشام في البيت، بكل أسرارها، لتحضير كوب من حمص الشام لأفراد أسرتك زي المحلات وعربيات الحمص الشام، حتى لا يلجأون لشرائها جاهزة من الخارج.


طريقة عمل حمص الشام في البيت

طريقة حمص الشام

وتعتمد طريقة عمل حمص الشام، على نقع الحمص لأطول فترة ممكنة، فكلما زادت مدة نقع الحمص في الماء، كلما تم طهيه بصورة أسرع وفي وقت أقل.

 

ويضاف لحمص الشام عند عمله الطماطم والبصل والثوم، ومعجون الطماطم؛ ليعطيه اللون الأحمر المميز، والكمون وهو سر من أسرار الطعم المميز لحمص الشام.

ويترك حمص الشام على النار حتى تمام الطهي، ثم يتم انتشال شرائح الطماطم والبصل.

ويتم إعداد "دقة الثوم" و"الشطة" و"الليمون المركز"، وهي الإضافات الخارجية التي يتم وضعها على كوب حمص كما يباع في الخارج.

 

طريقة عمل البليلة

البليلة

طريقة عمل البليلة، من طرق المشروبات التي تقدم ساخنة، والتي تناسب فصل الشتاء، الى جانب أن البليلة من المشروبات لذيذة الطعم، التي يفضلها الجميع، وطريقة عمل البليلة من الطرق سهلة التحضير، كما أن قيمتها الغذائية عالية، نظرا لما تحتوي عليه من مكونات كلها صحية، والبليلة من الاطعمة اللذيذة التي تصلح كطبق تحلية، كما يمكن أن تكون وجبة فطار أو عشاء مفيدة ولذيذة ومشبعة، كما يمكن تقديمها للطفل الرضيع، وكذلك للحامل، وأيضا لمتبعي أنظمة الريجيم.

وطريقة عمل البليلة من الوصفات الاقتصادية غير المكلفة، وذلك لأن كل مكونات عمل البليلة رخيصة الثمن، فهي لا تحتاج إلا القمح واللبن والسكر.

 

طريقة عمل البليلة باللبن والمستكة

طريقة البليلة

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل البليلة باللبن والمستكة، بأسرع خطوات؛ لتقدميها لأفراد أسرتك، خاصة الأطفال الصغار.

مكونات عمل البليلة:

نصف كيلو قمح مقشور “قمح بليلة”
2 كوب لبن حليب
نصف كوب سكر
مستكة

إضافات حسب الرغبة:
قشطة
جوز هند
مكسرات مجروشه
زبيب
رشة قرفة

خطوات عمل البليلة

اغسلي قمح البليله جيدا، ثم قومي بتصفيته، ثم ضعيه على النار مع قليل من الماء واتركيه يغلي قليلا.
ارفعيه عن النار، واتركيه لمدة ساعتين، وستجدين وزنه قد تضاعف وحبة القمح تفتحت، وتشرب المياه.
بعد مرور الساعتين، أضيفي القليل من الماء، وضعيه على النار نحو 10 دقائق.
بعد ذلك أحضري اللبن الحليب بالقدر المناسب لعدد الأكواب التي تريدينها، وأذيبي فيه السكر حسب الرغبة، وأضيفي إليه المستكة، واتركيه على النار حتى يسخن جيدا.
في هذه الأثناء ضعي البليلة في أطباق التقديم، وبعد الانتهاء من تسخين اللبن أضيفيه إليها، وزيني الوجه بالمكسرات أو السوداني.
وبألف هنا.

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