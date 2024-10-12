أخبار الرياضة اليوم: منتخب مصر يقرر إراحة محمد صلاح من مباراة موريتانيا.. طبيب الزمالك يصدم جماهير الفريق قبل السوبر.. وحكم تركي يدير مواجهة الأهلي والعين الإماراتي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

غادر نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك،معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم لصعوبة لحاقه بمباراة موريتانيا الثانية المقرر لها الثلاثاء المقبل 15 أكتوبر ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥.

أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم، في بيان رسمي، اليوم السبت، عن تعازيه لأسر الضحايا الثلاثة الذين لقوا حتفهم في كمين مسلح نفذه قطاع طرق على طريق إيهيالا أورلو في ولاية أنامبرا، يوم الثلاثاء الماضي 8 أكتوبر 2024.

كرة السلة، خسر الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة أحمد عمر المدير الفني، اليوم السبت، أمام نظيره العربي القطري بنتيجة (71-81) في نهائي البطولة العربية المقامة حاليًّا بالإسكندرية.كرة السلة، خسر الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة أحمد عمر المدير الفني، اليوم السبت، أمام نظيره العربي القطري بنتيجة (71-81) في نهائي البطولة العربية المقامة حاليًّا بالإسكندرية.

قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مصطفى الزناري مدافع الأبيض، تعرض لإصابة بتمزق في أربطة الكاحل من الدرجة الثانية.

اتفقت إدارة النادي الاهلي بشكل رسمي على إقامة مباراة ودية أمام أهلي جدة السعودي، في مهرجان اعتزال اللاعب خالد مسعد وفقا لتصريحات اللاعب.

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 علي ضيفه الزمالك بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الجمهورية.

حدد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر موعد سفر الفراعنة لـ موريتانيا، استعدادا لمواجهة المنتخب الموريتاني مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025.

عينت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، طاقم تحكيم تركي لإدارة قمة الأهلي والعين الإماراتي، في مباراة الجولة الثانية من مباريات كأس القارات للأندية "FIFA" كأس إنتركونتيننتال 2024، وذلك بحسب موقع "winwin"

عقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن جلسة مع محمد صلاح قائد الفراعنة وتم الاتفاق خلال الجلسة على إراحة اللاعب من مباراة موريتانيا المقبلة المقرر لها ١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥.

قررت رابطتا الدوري الإسباني والإنجليزي، بالإضافة إلى الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو)، تقديم شكوى ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أمام الاتحاد الأوروبي.