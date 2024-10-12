وفاة 3 أشخاص في حادث مأساوي قبل مباراة نيجيريا وليبيا بتصفيات أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم، في بيان رسمي، اليوم السبت، عن تعازيه لأسر الضحايا الثلاثة الذين لقوا حتفهم في كمين مسلح نفذه قطاع طرق على طريق إيهيالا أورلو في ولاية أنامبرا، يوم الثلاثاء الماضي 8 أكتوبر 2024.

تعرض حافلة طاقم قناة سوبر سبورت لهجوم مسلح

وكانت حافلة تقل طاقم قناة "سوبر سبورت"، بينهم موظفون وأفراد أمن، تعرضت لهجوم عنيف أدى إلى مقتل مصور وضابط شرطة وسائق الحافلة على الفور.

وكان الطاقم في طريقه إلى أويو لتغطية مباراة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 بين نيجيريا وليبيا.

بيان الاتحاد النيجيري

وفي البيان، أعرب رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم، الحاج إبراهيم موسى جوساو، عن حزنه العميق قائلًا: "نعم، لقد فزنا بالمباراة ضد ليبيا وحصلنا على ثلاث نقاط، لكن حقيقة فقدان ثلاثة أرواح خلقت موقفًا لم نتمكن فيه من الاحتفال بشكل صحيح، ويؤلمني بشدة حتى التفكير في الحادث المؤسف".

وأضاف جوساو: "كانت لكرة القدم النيجيرية علاقة طويلة ومثمرة مع سوبر سبورت، كانت المنظمة حليفًا قويًا في المساعدة على تحقيق هدف الاتحاد النيجيري لكرة القدم في نشر الفرح بين النيجيريين من خلال كرة القدم، وكانوا محترفين للغاية ومخلصين في خدمتهم. نشاركهم آلامهم وحزنهم في هذه الفترة".

كما وجه جوساو الشكر لقوات الأمن على جهودها المبذولة منذ وقوع الحادث، متمنيًا عودة الشخص المفقود بأمان إلى عائلته.

كما قالت التقارير أن 14 شخصًا كانوا على متن الحافلة أثناء الهجوم، وتم إنقاذ ثمانية منهم، بينما تمكن اثنان آخران من الفرار، فيما قُتل ثلاثة أشخاص وما زال شخص واحد في عداد المفقودين.

وحقق منتخب نيجيريا انتصارًا قاتلًا على نظيره الليبي بنتيجة 1-0، في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، والتي أقيمت أمس الجمعة على ملعب جودسويل أكبابيو.