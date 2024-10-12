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رياضة

بطائرة خاصة، حسام حسن يحدد موعد سفر منتخب مصر إلى موريتانيا

منتخب مصر
منتخب مصر

حدد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر موعد سفر الفراعنة لـ موريتانيا، استعدادا لمواجهة المنتخب الموريتاني مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025

موعد سفر منتخب مصر إلى موريتانيا

ويسافر منتخب مصر غدا في الرابعة عصرا إلى موريتانيا على متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة المنتخب الموريتاني.

وتستغرق رحلة سفر منتخب مصر من القاهرة إلى موريتانيا 8 ساعات تقريبا.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره موريتانيا في السادسة مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025

منتخب مصر يفوز على موريتانيا 

وكان منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، فاز على نظيره موريتانيا بهدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الجمعة، باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب. 

وسجل تريزيجيه هدف التقدم لمنتخب مصر في الدقيقة 69، بينما أحرز محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 79. 

 

نجح حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني في تحقيق رقم جديد لم يحققه الفراعنة منذ ٢٣ عامًُا و٩ أشهر. 

ولأول مرة يستطيع منتخب مصر أن يفوز في 3 مباريات متتالية في بداية مشواره في تصفيات أمم إفريقيا من العام 2001.

وكان حسام حسن شريكا في المرتين الأولى كلاعب وكان الجوهري مديرًا فنيًّا لمنتخب مصر والمرة الثانية حققها العميد وهو مدير فني للفراعنة بعد الفوز اليوم على موريتانيا. 

 

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