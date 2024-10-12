الركراكي يعلن تشكيل المغرب لمواجهة إفريقيا الوسطى في تصفيات أمم إفريقيا

تصفيات أمم إفريقيا، أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إفريقيا الوسطى، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

تشكيل المغرب أمام أفريقيا الوسطى

وجاء التشكيل كالتالي:"

موعد مباراة المغرب وإفريقيا الوسطى في تصفيات كأس أمم إفريقيا

تقام مباراة المغرب وإفريقيا الوسطى، اليوم السبت، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، 8 بتوقيت المغرب.

القناة الناقلة لمباراة المغرب وإفريقيا الوسطى في تصفيات كأس أمم إفريقيا

تنقل مباراة المغرب وإفريقيا الوسطى، عبر قناة بي إن سبورتس "beIN Sports 2".

وتقام مباراة المغرب وإفريقيا الوسطى، بالملعب الشرفي في مدينة وجدة، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بالتصفيات القارية.



ويحل منتخب المغرب، في المجموعة الثانية، لتصفيات كأس أمم إفريقيا، مع ليسوتو وإفريقيا الوسطى والجابون.



ويتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا برصيد 6 نقاط، من الفوز بمباراتين وتسجيل 5 أهداف وتلقى هدفًا وحيدًا.

بينما يتواجد منتخب إفريقيا الوسطى في المركز الثالث بـ3 نقاط من الفوز أمام ليسوتو.