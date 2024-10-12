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رياضة

أهلي 2009 يفوز على الزمالك بهدف في قمة الجولة الخامسة بدوري الجمهورية (صور)

الأهلي 2009 يفوز
الأهلي 2009 يفوز علي الزمالك

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 علي ضيفه الزمالك بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الجمهورية.

وسجل هدف فوز الأهلي اللاعب سيف كريم. 

ويضم الجهاز الفني لفريق 2009 بالأهلي كلا من محمد عبدالوهاب مديرًا فنيًا، ومحمد علي مدربًا عامًا، ومعتز بالله هاشم مدرب أحمال، ومصطفي عبدالعظيم مدرب حراس المرمى، وعبدالرحمن سعيد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، والمعتز بالله هشام مدرب الأحمال، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.

تشكيل الأهلي 2009 أمام الزمالك 

تشكيل الزمالك 2009 أمام الأهلي 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى: مالك عمرو

خط الدفاع: بيير سامح، أحمد لملوم، محمد صبري، عزت محمد

خط الوسط: محمد أسامة، محمد مصطفى، أحمد صفوت، محمود ناصر شيكا، السيد محمود

خط الهجوم: أحمد إبراهيم

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من:-

"ياسين شريف، مهند هاني، يوسف حمادة، محمد علي شرقية، يوسف رضا، محمد أحمد تركي، أدهم محمد، أدهم عادل، ياسين موسي".

 

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