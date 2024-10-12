صاحب أشهر لكمة، حكم تركي يدير مواجهة الأهلي والعين الإماراتي

عينت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، طاقم تحكيم تركي لإدارة قمة الأهلي والعين الإماراتي، في مباراة الجولة الثانية من مباريات كأس القارات للأندية "FIFA" كأس إنتركونتيننتال 2024، وذلك بحسب موقع "winwin"

ومازالت المفاضلة والاختيار بين تعيين تحكيم إيطالي أو تحكيم ألماني لإدارة غرفة تقنية الفيديو المساعد "VAR"، في مباراة الأهلي والعين المرتقبة.

من المقرر أن تقام الجولة الثانية من منافسات البطولة، الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري، بين الأهلي المصري والعين الإماراتي، على استاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

حكم مباراة الأهلي والعين في كأس إنتركونتيننتال 2024

وقد تم إسناد إدارة اللقاء لطاقم تحكيم تركي، بقيادة الحكم الدولي الشهير خليل أوموت ميلر.

ومن المقرر مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خلال ساعات، لاتخاذ كافة الاستعدادات والترتيبات الخاصة بأدوات تقنية الفيديو المساعد المستخدمة في المباراة.

وبالنسبة لحكام تقنية الفيديو "VAR"، مازالت لجنة حكام "فيفا" تفاضل بين طاقم تحكيم إيطالي أو ألماني لإدارة هذا الطاقم، وإن كانت المؤشرات الأولية تؤكد أن القرار الرسمي بشأن حكام غرفة "الفار" سيصدر قبل منتصف الأسبوع الجاري.

وقال مصدر مسئول في الفيفا إن المفاضلة الآن هي بين الحكم الإيطالي ماركو دي باليو كحكم لتقنية الفيديو المساعد، أو الحكم الألماني دانيال زيبرت لإدارة الغرفة.

واقعة ضرب مأساوية لحكم مباراة الأهلي والعين الإماراتي

وسبق وتعرض الحكم التركي لموقف يعد هو الأسوأ له طوال مسيرته التحكيمية، ففي ديسمبر 2023، شهدت مباراة ريزا سبور وأنقرة جوجو، اعتداء رئيس الأخير على الحكم خليل أوموت ميلر، عقب نهاية المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري التركي، وتوقفت منافسات الدوري التركي قرابة الأسبوع بسبب هذا الحادث، قبل أن يعلن اتحاد الكرة عودتها من جديد يوم 19 ديسمبر من العام الماضي، عقب الانتهاء من التحقيق في الواقعة.

ويلعب الفائز والمتأهل من الأهلي والعين ضد الفائز من مباراة بطل أمريكا الجنوبية وباتشوكا المكسيكي، يوم 14 ديسمبر المقبل في قطر، بينما ينتظر ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا، لخوض المباراة النهائية مباشرة طبقًا لنظام البطولة، والتي من المقرر إقامتها يوم 18 ديسمبر المقبل من العام الجاري 2024 في دولة قطر.