تفاصيل مشاركة الاهلي في مهرجان اعتزال خالد مسعد لاعب أهلي جدة

اتفقت إدارة النادي الاهلي بشكل رسمي على إقامة مباراة ودية أمام أهلي جدة السعودي، في مهرجان اعتزال اللاعب خالد مسعد وفقا لتصريحات اللاعب قبل قليل.

وأعلن خالد مسعد خلال مؤتمر صحفي خوض أهلي جدة مباراة أمام النادي الأهلي في لقاء اعتزاله.

ومن المقرر أن تقام مباراة اعتزال خالد مسعد يوم الثلاثاء 12 نوڤمبر القادم في التاسعة مساءً على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة) مقابل حصول النادي الأهلي المصري علي مبلغ مالي كبير جدًا قد يتخطى المليون دولار، وهناك امتيازات أخرى نظير المشاركة في المباراة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر المحلي بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويلتقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم 17 أكتوبر الجاري، ‏موعدًا للسفر إلى دولة الإمارات، للمشاركة في بطولة كأس ‏السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 من الشهر ذاته.‏

وحرص محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي ، على إنهاء كافة الترتيبات ‏الخاصة بالسفر، والاطمئنان على كل ما يتعلق بالانتقالات وملاعب التدريب، ‏وتوفير الأجواء الملائمة للجهاز الفني واللاعبين خلال المشاركة في البطولة.‏