حسين الجسمي يطرح أحدث أغنياته "هامة العز" (فيديو)
طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي أحدث أغنياته “هامة العز” بالاشتراك مع المطرب عيضة المنهالي، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.
والأغنية من رؤية وخيال: الشيخة روضة بنت مكتوم بن راشد، كلمات: أحمد المري، وألحان: فايز السعيد.
وكانت آخر أعمال حسين الجسمي هو أغنية تتر مسلسل فعل ماضي والذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي.
مسلسل فعل ماضي
ومسلسل فعل ماضي من تأليف علياء الكاظمي، وإخراج عبدالله بوشهري، ويشارك في بطولته الفنانة زينة مكي والفنان شجون الهاجري، كما يشارك في البطولة أيضا محمود بو شهري، علي كاكولي، عيسى دياب، فرح المهدي، أسرار دهراب، كوثر البلوشي، خلود بو غاشا، يعقوب الحزباوي، وغيرهم.
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