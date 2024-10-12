أسباب الإصابة بتضخم القلب، وطرق علاجه المختلفة

يصف تضخم القلب، القلب الذي يكون أكبر مما هو طبيعي، وقد يكون القلب سميكًا أو متمددًا بشكل غير عادي، أو يكون هذا التضخم مؤقتًا أو دائمًا، اعتمادًا على السبب، يحدث تضخم القلب بالكامل أو لأجزاء منه فقط.

ويكون تضخم القلب رد فعل للقلب لشيء يجبره على بذل المزيد من الجهد لتوزيع الدم، مثل المشي صعودًا طوال الوقت بدلًا من المشي على أرض مستوية، وفي بعض الحالات يتضخم القلب بسبب مشكلة أساسية في القلب نفسه، وفقًا لموقع “Cleveland clinic” الطبي.

من الأشخاص الذين يتأثرون بتضخم القلب؟

يكون الشخص معرضًا لـخطر الإصابة بتضخم القلب إذا كان لديه:

تاريخ عائلي لتضخم القلب.

تناول الكحول أو اضطراب تعاطي المخدرات.

تعاطي التبغ.

ارتفاع ضغط الدم.

تاريخ الإصابة بالنوبات القلبية لدي الشخض أو لدى أفراد الأسرة.

نمط حياة غير نشط.

أعراض تضخم القلب

في بعض الأشخاص، لا يسبب تضخم القلب أي أعراض، ​​وقد يعاني أشخاص آخرون مصابون بتضخم القلب من:

الدوخة.

الوذمة، وخاصة في الساقين أو القدمين أو البطن.

التعب أو الإرهاق بشكل غير عادي.

خفقان القلب.

انخفاض الطاقة.

ضيق التنفس.

أسباب تضخم القلب

يمكن لأي مرض يجعل القلب يعمل بجهد أكبر أن يؤدي إلى تضخمه، وتمامًا كما تكبر عضلات الذراع أو الساق عندما ممارس الرياضة، يكبر القلب عندما يتعين عليه العمل بجهد أكبر، ومع ذلك على عكس عضلات الذراع أو الساق، لا يصبح القلب أكثر فعالية دائمًا لمجرد أنه يكبر.

يمكن للعديد من العمليات المرضية أن تتسبب في تمدد القلب بسبب مشاكل في عضلة القلب الأساسية، وفي هذه الحالات على الرغم من أن القلب أكبر حجمًا، إلا أن وظيفته تتدهور في الواقع.

السبب الأكثر شيوعًا لتضخم القلب هو مرض الشريان التاجي (الذي يمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية).

وتتضمن أسباب تضخم القلب الأخرى ما يلي:

فقر الدم.

الحمل.

التهاب المفاصل الروماتويدي.

عدم انتظام ضربات القلب.

الساركويد.

اعتلال عضلة القلب.

مرض القلب الخلقي.

مرض القلب الناتج عن ارتفاع ضغط الدم.

الفشل الكلوي.

عدوى فيروسية تسبب التهاب عضلة القلب.

مرض صمام القلب.

فرط نشاط الغدة الدرقية.

قصور الغدة الدرقية.

أمراض الرئة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن وارتفاع ضغط الدم الرئوي.

في بعض الحالات، يصاب الرياضيون النخبة بتضخم القلب فقط بسبب المجهود المتكرر، وفي هذه الحالة، ستكون وظيفة القلب طبيعية (أو حتى أفضل من الطبيعي) على الرغم من التضخم.

كيف يتم علاج تضخم القلب؟

يركز علاج تضخم القلب على إدارة الحالة التي تسبب تضخم القلب، وقد يصف مقدم الرعاية الصحية أدوية لعلاج أي أمراض قلبية كامنة.

وتتضمن تغييرات نمط الحياة ما يلي:

تقليل تناول الملح.

الإقلاع عن التدخين.

الإقلاع عن الكحول.

التحكم في تناول السوائل.

بينما تتضمن أدوية القلب الشائعة ما يلي:

مضادات عدم انتظام ضربات القلب للحفاظ على ضربات القلب بإيقاع طبيعي.

مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين لخفض ضغط الدم.

حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين لخفض ضغط الدم.

مضادات التخثر لتقليل خطر الإصابة بجلطات الدم.

حاصرات بيتا للتحكم في ضغط الدم وتحسين وظائف القلب.

مدرات البول لتقليل كمية الصوديوم والماء في الجسم.

قد يتضمن علاج تضخم جراحات من أجل:

زرع جهاز تنظيم ضربات القلب لمساعدة القلب على النبض بإيقاع ثابت.

تركيب جهاز مزيل الرجفان القابل للزرع (ICD).

إصلاح أو استبدال صمام القلب التالف.

جراحة مجازة الشريان التاجي أو وضع الدعامة.