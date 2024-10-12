الصحة تحذر من 5 أمراض تصيبك بسبب قلة الحركة

كشفت وزارة الصحة عن أهم 5 أمراض قد تصيب الإنسان بسبب قلة الحركة، وذلك في اليوم العالمي لالتهاب المفاصل.

اليوم العالمي لمرض التهاب المفاصل

ونصحت بأهمية الحرص على الحركة باستمرار وممارسة أي نوع من أنواع الرياضة.

وتضمنت هذه الأمراض:

١- التهاب العظام والمفاصل

٢-السمنة

٣-القلب

٤-أمراض الأوعية الدموية

٥-السكر

والتهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض مزمن ومناعي ذاتي، يسبب التهاب وتورم وألم في المفاصل ويمكن أن يؤثر على أجزاء أخرى من الجسم.

ويؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي على اليدين والقدمين أولًا، ولكنه يمكن أن يحدث في أي مفصل.

تشمل الأعراض الشائعة لالتهاب المفاصل تيبس المفاصل، وخاصة عند الاستيقاظ بعد النوم أو بعد الجلوس لفترة من الوقت كما يعاني بعض الأشخاص من التعب والشعور العام بالضيق.

ما هو التهاب المفاصل الروماتويدي؟

التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض مناعي ذاتي، مما يعني أن الجهاز المناعي للشخص يخطئ في التمييز بين الأنسجة السليمة في الجسم والغزاة وهو أيضًا مرض جهازي يمكن أن يؤثر على الجسم بالكامل.

عندما يستجيب الجهاز المناعي، يحدث الالتهاب في الأنسجة أو الأعضاء المستهدفة.

ويمكن أن يشمل ذلك المفاصل والرئتين والعينين والقلب في التهاب المفاصل الروماتويدي.



عادةً ما تظهر علامات وأعراض التهاب المفاصل الروماتويدي في الرسغين أو اليدين أو القدمين وتشمل:

ألم وتورم وتيبس في أكثر من مفصل

حمى منخفضة الدرجة

فقدان الشهية

فقدان الوزن

التعب

جفاف العين

ألم في الصدر



أسباب التهاب المفاصل

لا يوجد سبب محدد وراء حدوث خللًا في عمل الجهاز المناعي، مما يؤدي إلى التهاب المفاصل الروماتويدي، ويوجد مزيد من العوامل الوراثية والبيئية.

في التهاب المفاصل الروماتويدي، يهاجم الجهاز المناعي الغشاء الزليلي، وهو الغشاء المبطن للمفاصل.

ز إذا تُرِك الالتهاب دون علاج، فقد يغزو الغضروف ويدمره كما يمكن أن تضعف الأوتار والأربطة التي تربط المفصل معًا وتتمدد، ويمكن أن يفقد المفصل شكله وتكوينه في النهاية، وقد يكون الضرر شديدًا.

وتحيي دول العالم اليوم ١٢ أكتوبر اليوم العالمي لمرض التهاب المفاصل وهو مرض له أكثر من ١٠٠ نوع من الأمراض الروماتيزمية، جميعها مرتبطة بألم أو أمراض المفاصل.​

​ما هو مرض التهاب المفاصل؟

وقالت هيئة الدواء المصرية أن التهاب المفاصل يصيب الأشخاص من كل الأعمار والأجناس.​

أعراض التهاب المفاصل

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن أهم أعراض التهاب المفاصل تشمل:

١-آلام المفاصل، والتورم، والتصلب.​

٢-انخفاض نطاق الحركة في المفاصل المُصابة.​

أوضحت هيئة الدواء أن علاج التهاب المفاصل يهدف للحد من الألم والالتهاب، والمساعدة في ضمان وظيفة المفصل.​