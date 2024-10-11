في يومه العالمي، البيض لقوة الذاكرة وصحة القلب ولرشاقتك

اليوم العالمي للبيض، يوافق اليوم، الاحتفال باليوم العالمي للبيض، حيث يتم الاحتفال في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر باليوم العالمي للبيض.



ويُعتبر البيض من أكثر الأطعمة شيوعًا وانتشارًا في مختلف العالم، وهو معروف بقيمته الغذائية العالية وسهولة تحضيره.

يحتوي البيض على العديد من الفوائد الصحية التي تجعله غذاءً مثاليًا للجميع.



أهم فوائد البيض لصحة الجسم

أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن البيض يعد غذاءً ممتازًا بفضل فوائده الصحية المتعددة. فهو ليس فقط مصدرًا غنيًا بالبروتين والفيتامينات والمعادن، ولكنه أيضًا يلعب دورًا هامًا في دعم صحة القلب، والدماغ، العينين، والجلد.



إضافة إلى ذلك، يسهم البيض في تحسين الشعور بالشبع، والمساعدة على إنقاص الوزن، بالإضافة إلى الفوائد التي تستعرضها فى السطور التالية:

البيض المسلوق

مصدر غني بالبروتين

البيض يُعتبر من أفضل المصادر الغذائية للبروتين. يحتوي البيض الكبير على حوالي 6 غرامات من البروتين عالي الجودة. يُعد البروتين ضروريًا لبناء العضلات والحفاظ عليها، كما يلعب دورًا هامًا في إصلاح الأنسجة وتكوين الأنزيمات والهرمونات. إضافة إلى ذلك، يُساعد البروتين في تعزيز الشعور بالشبع، مما يجعله مكونًا مهمًا للأشخاص الذين يرغبون في الحفاظ على وزن صحي.



غني بالفيتامينات والمعادن

البيض يحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم. على سبيل المثال:

- فيتامين A: يُعزز صحة العينين ويساعد في الحفاظ على قوة البصر.

- فيتامين D: يساعد في امتصاص الكالسيوم، وبالتالي يُساهم في تعزيز صحة العظام.

- فيتامين E: يمتلك خصائص مضادة للأكسدة، مما يُحسن من صحة الجلد والشعر.

- فيتامين B12: يُعتبر ضروريًا لصحة الجهاز العصبي وإنتاج الطاقة.

- الحديد: يُساهم في إنتاج خلايا الدم الحمراء ومنع فقر الدم.

دعم صحة الدماغ

البيض يحتوي على مركب مهم يُسمى الكولين، وهو ضروري لصحة الدماغ ووظائفه. الكولين يلعب دورًا هامًا في تنظيم الذاكرة والمزاج، ويساهم في تطوير الجهاز العصبي. كما أنه يساعد في تكوين غشاء الخلايا، مما يُعزز من صحة الأنسجة والأعضاء المختلفة. نقص الكولين قد يؤدي إلى مشكلات في الذاكرة والتركيز، وبالتالي تناول البيض بانتظام يُعد وسيلة فعالة لدعم الوظائف العقلية.

تعزيز صحة القلب

رغم أن البيض يحتوي على الكوليسترول، إلا أن الدراسات الحديثة أظهرت أن استهلاك البيض بشكل معتدل لا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأفراد الأصحاء. في الواقع، يحتوي البيض على الأحماض الدهنية أوميجا-3، والتي تعتبر مفيدة لصحة القلب. تساعد هذه الأحماض في تقليل مستويات الدهون الثلاثية في الدم، مما يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. كما يُساهم البيض في تحسين مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) في الجسم.

تحسين صحة العين

البيض يحتوي على اثنين من مضادات الأكسدة المهمة لصحة العين: اللوتين والزياكسانثين. هذه المركبات تحمي العين من الضرر الناتج عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية وتقلل من خطر الإصابة بأمراض العين المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل التنكس البقعي وإعتام عدسة العين. تناول البيض بانتظام يمكن أن يُساعد في الحفاظ على صحة العينين لفترة أطول.

دعم إنقاص الوزن

البروتين العالي في البيض يجعله خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يسعون لإنقاص الوزن. البروتين يُعزز الشعور بالشبع لفترات أطول مقارنة بالكربوهيدرات، مما يقلل من الرغبة في تناول وجبات خفيفة غير صحية. بالإضافة إلى ذلك، البيض يحتوي على سعرات حرارية منخفضة نسبيًا، وبالتالي يمكن تضمينه في نظام غذائي متوازن دون زيادة كبيرة في السعرات.





البيض سهل التحضير ومتعدد الاستخدامات

من الفوائد الكبيرة للبيض سهولة تحضيره وتنوع طرق استخدامه. يمكن طهيه بعدة طرق، مثل السلق، القلي، أو الخفق، ويمكن استخدامه في العديد من الوصفات مثل السلطات، السندويشات، والحلويات. هذا يجعله خيارًا مثاليًا لوجبات الإفطار أو الغداء أو حتى العشاء.

البيض يحسن من صحة الجلد والشعر

يحتوي البيض على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تلعب دورًا هامًا في تحسين صحة الجلد والشعر. البروتينات الموجودة في البيض تُعزز من إنتاج الكيراتين، وهو البروتين الذي يُعطي الشعر قوته ولمعانه. بالإضافة إلى ذلك، فيتامين E والبيوتين الموجودين في البيض يساهمان في ترطيب الجلد والحفاظ على مرونته.

فوائد البيض المسلوق

مناسب لجميع الأعمار

سواء كنت طفلًا، مراهقًا، بالغًا أو شخصًا مسنًا، فإن البيض يُعتبر طعامًا مغذيًا يناسب جميع الأعمار. الأطفال يحتاجون إلى البروتين والفيتامينات الموجودة في البيض لدعم نموهم وتطورهم، في حين يحتاج البالغون إلى هذه العناصر للحفاظ على صحتهم ولياقتهم البدنية.