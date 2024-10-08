اجعليها روتين يومي، طرق وخطوات العناية بالبشرة قبل النوم

طرق العناية بالبشرة قبل النوم، تعتبر العناية بالبشرة قبل النوم من أهم خطوات روتين الحفاظ على البشرة، حيث تساعد هذه الخطوة على تجديد خلايا البشرة وتحسين مظهرها.



فعندما ننام، يقوم الجسم بعمليات تجديد وإصلاح، وإذا تم توفير العناية المناسبة للبشرة قبل النوم، فإن ذلك يعزز من فعالية هذه تجديد خلايا البشرة.



أهم خطوات العناية بالبشرة قبل النوم

أوضحت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن العناية بالبشرة قبل النوم خطوة ضرورية للحفاظ على صحة البشرة وجمالها، من خلال اتباع روتين منتظم يتضمن التنظيف، والتقشير، والترطيب، واستخدام السيروم، والعناية بمنطقة العينين.

وتستعرض خبيرة العناية بالبشرة، في السطور التالية أهم خطوات العناية بالبشرة قبل النوم



وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

تنظيف البشرة

يعد تنظيف البشرة خطوة أساسية في أي روتين للعناية بالبشرة. يجب استخدام منظف مناسب لنوع البشرة لإزالة الأوساخ والشوائب والزيوت الزائدة. يُفضل استخدام منظف خفيف وغير مسبب للتهيجات، ويفضل أن يكون خاليًا من العطور والمواد الكيميائية القاسية. يُنصح بتدليك المنظف على البشرة لمدة دقيقة على الأقل ثم شطفه بالماء الفاتر.

تقشير البشرة

يعمل التقشير على إزالة الخلايا الميتة من سطح البشرة، مما يساعد على تجديدها. يُفضل القيام بتقشير البشرة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع. يمكن استخدام مقشرات طبيعية مثل السكر أو القهوة، أو استخدام مقشر كيميائي يحتوي على حمض الجليكوليك أو حمض الساليسيليك. يجب تجنب التقشير المفرط لأنه قد يؤدي إلى تهيج البشرة.



استخدام التونر

بعد التنظيف، يُفضل استخدام التونر لإعادة توازن درجة حموضة البشرة. يساعد التونر على غلق المسام وتخفيف أي احمرار أو تهيج. يُفضل اختيار تونر يحتوي على مكونات طبيعية مثل الألوة فيرا أو ماء الورد، حيث تساعد هذه المكونات على تهدئة البشرة وترطيبها.

الترطيب

يعتبر الترطيب أحد أهم خطوات العناية بالبشرة. يُفضل استخدام مرطب مناسب لنوع البشرة، سواء كانت جافة أو دهنية أو مختلطة. يُنصح باستخدام مرطب يحتوي على مكونات مغذية مثل حمض الهيالورونيك، الجلسرين، أو الزيوت الطبيعية مثل زيت جوز الهند أو زيت الأركان. يجب تطبيق المرطب على البشرة بشكل متساوٍ وتدليكه بلطف.

استخدام السيروم

يمكن استخدام سيروم فعال يحتوي على مكونات مخصصة لاحتياجات البشرة. فمثلًا، يُفضل استخدام سيروم يحتوي على فيتامين C لتحسين إشراقة البشرة، أو سيروم يحتوي على فيتامين E لتعزيز ترطيب البشرة. يُنصح بتطبيق السيروم بعد المرطب مباشرة للحصول على أفضل النتائج.

نضارة البشرة

العناية بالعينين

تحتاج منطقة حول العينين إلى عناية خاصة، حيث تكون البشرة فيها رقيقة وحساسة. يُفضل استخدام كريم خاص للعيون يحتوي على مكونات مثل الكافيين أو الكولاجين. يساعد هذا النوع من الكريمات على تقليل الانتفاخ والهالات السوداء.

النوم الجيد

لا يقتصر الاهتمام بالعناية بالبشرة على المنتجات المستخدمة فقط، بل يتطلب أيضًا الحصول على قسط كافٍ من النوم. فالنوم الجيد يُساعد على تجديد خلايا البشرة ويُحسن من مظهرها بشكل عام. يُفضل النوم لمدة 7-8 ساعات في الليل، مع محاولة النوم على الظهر لتقليل الضغط على البشرة.

الاهتمام بالتغذية

تؤثر التغذية بشكل مباشر على صحة البشرة. يُنصح بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، مثل الفواكه والخضروات والمكسرات. يجب تجنب الأطعمة الدهنية والمقلية والسكريات المضافة، حيث يمكن أن تؤدي إلى ظهور حب الشباب ومشاكل جلدية أخرى.



