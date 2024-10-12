السبت 12 أكتوبر 2024
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رياضة

أول تعليق من بلدية المحلة بعد تأجيل مباراة سبورتنج بسبب أزمة الملعب

بلدية المحلة
بلدية المحلة

دوري المحترفين، أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم فريقي بلدية المحلة وسبورتنج السكندري، بتأجيل مباراة الفريقين في الجولة الثانية من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين” في موسمه الثاني على التوالي بمشاركة 20 فريقًا.

وجاء قرار اتحاد الكرة الفريقين بتأجيل المباراة لموعد يحدد فيما بعد بعدما كان مقرر لها غدا الأحد، وذلك لتحديد ملعب بديل لاستضافة مباريات بلدية المحلة بعد عدم حصول ملعبه على موافقة الجهات الأمنية لعدم توافر الاشتراطات الإنشائية والفنية. 

وقال مصدر داخل بلدية المحلة في تصريحات خاصة لـ "فيتو" أن عدم حصول الملعب علي موافقات الجهات الأمنية لعدم توافر الاشتراطات أمر غريب خاصة بعد التطويرات التي قامت بها الإدارة داخل الملعب.   

وزاد “قمنا بأجراء تطويرات كبيرة داخل الملعب علي كافة الأصعدة بداية من تطوير أرضية الملعب لتناسب المعايير المطلوبة، مرورا بالمدرجات والمقصورة لذلك لا نعرف سبب هذا القرار حتي الأن".  

 

جدول ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الأولى 

1- أبو قير للأسمدة 3 نقاط 

2- سبورتنج 3 نقاط 

3- لافيينا 3 نقاط  

4- المقاولون العرب 3 نقاط 

5- ديروط 3 نقاط  

6- بلدية المحلة 3 نقاط  

7- أسوان 3 نقاط  

8- وادي دجلة 3 نقاط 

9- الترسانة 3 نقاط  

10- بروكسي نقطة  

11- وي نقطة

12- القناة بدون نقاط  

13- كهرباء الإسماعيلية بدون نقاط   

14- الداخلية بدون نقاط    

15- السكك الحديد مودرن بدون نقاط    

16- طنطا بدون نقاط   

17- منتخب السويس بدون نقاط   

18- بترول أسيوط بدون نقاط    

19- راية بدون نقاط  

20- المنصورة بدون نقاط  

نتائج مباريات الجولة الأولى في دوري المحترفين

لافيينا ضد راية 2-0.

 السكك الحديد مودرن ضد  أسوان 0-1 

كهرباء الإسماعيلية ضد ديروط 1-2

سبورتنج ضد بترول أسيوط 2-0.

المقاولون العرب ضد القناة 4-3

طنطا ودجلة 0-1. 
أبو قير والمنصورة  3-0. 
الداخلية والبلدية 0-1
الاتصالات وبروكسي 1-1.

الترسانة والسويس 1ـ0.

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