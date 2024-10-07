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رياضة

فوز بلدية المحلة وهزيمة المنصورة، نتائج مباريات دوري المحترفين اليوم الإثنين

بلدية المحلة أمام
بلدية المحلة أمام الداخلية

دوري المحترفين، أسدل الستار اليوم الاثنين علي نتائج مباريات اليوم الأول من الجولة الافتتاحية بمسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين” لموسمه الثاني على التوالي بمشاركة 20 فريقًا.

وأقيمت 4 مباريات من أصل 5 لقاءات في الجولة الأولى بنفس التوقيت، حيث التقي بلدية المحلة الداخلية، طنطا وادي دجلة، المصرية للاتصالات وبروكسي، المنصورة وأبو قير للأسمدة. 

بينما تقام المباراة الخامسة بين فريقي الترسانة ومنتخب السويس، في تمام الساعة السادسة مساء. 

نتائج مباريات اليوم في دوري المحترفين 

طنطا ودجلة 0-1. 
أبو قير والمنصورة  3-0. 
الداخلية والبلدية 0-1
الاتصالات وبروكسي 1-1.

الترسانة والسويس 6 مساءً. 

فيما تستكمل باقي مباريات الجولة الأولى غدًا الثلاثاء، فيلاقي المقاولون العرب نظيره القناة، لافيينا ضد راية، السكة الحديد أمام أسوان، كهرباء الإسماعيلية مع ديروط، سبورتنج ضد بترول أسيوط. 

 

شروط ونظام دوري المحترفين موسم 2024-2025

وكان اتحاد الكرة كشف أن دوري القسم الثاني أ المعروف باسم دوري المحترفين، سيقام من دورين في الموسم الجديد وليس من دور واحد كما حدث في الموسم الماضي.

 

أندية دوري المحترفين موسم 2024-2025

1- المقاولون العرب 

2- بلدية المحلة 

3- الداخلية 

4- وادي دجلة 

5- لافيينا 

6- القناة 

7- بروكسي

8- راية

9- طنطا 

10- السكة الحديد 

11- أبوقير للأسمدة

12- بترول أسيوط

13- أسوان

14- الاتصالات 

15- المنصورة 

16- ديروط 

17- كهرباء الإسماعيلية 

18- منتخب السويس 

19- الترسانة

20- سبورتنج

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في دوري المحترفين

حكام مباريات اليوم الإثنين في دوري المحترفين

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دوري المحترفين دوري القسم الثاني دوري القسم الثاني أ الترسانة بلدية المحلة المنصورة

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نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في دوري المحترفين

حكام مباريات اليوم الإثنين في دوري المحترفين

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