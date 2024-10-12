اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباراة بلدية المحلة وسبورتنج لهذا السبب

دوري المحترفين، أخطر الاتحاد المصري لكرة القدم فريقي بلدية المحلة وسبورتنج السكندري، بتأجيل مباراة الفريقين المقرر لها في الجولة الثانية من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين” في موسمه الثاني على التوالي بمشاركة 20 فريقًا.

وقرر اتحاد الكرة الفريقين بتأجيل المباراة لموعد يحدد فيما بعد بعدما كان مقرر لها غدا الأحد، وذلك عقب بسبب عدم حصول ملعب بلدية المحلة على موافق الجهات الأمنية لعدم توافر الاشتراطات الإنشائية والفنية.

وجاء قرار تأجيل المباراة بسبب ضيق الوقت، حيث تقرر تأجيل المباراة لحين قيام نادي بلدية المحلة بتحديد ملعب بديل لاستضافة مباريات في دوري المحترفين.

جدول ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الأولى

1- أبو قير للأسمدة 3 نقاط

2- سبورتنج 3 نقاط

3- لافيينا 3 نقاط

4- المقاولون العرب 3 نقاط

5- ديروط 3 نقاط

6- بلدية المحلة 3 نقاط

7- أسوان 3 نقاط

8- وادي دجلة 3 نقاط

9- الترسانة 3 نقاط

10- بروكسي نقطة

11- وي نقطة

12- القناة بدون نقاط

13- كهرباء الإسماعيلية بدون نقاط

14- الداخلية بدون نقاط

15- السكك الحديد مودرن بدون نقاط

16- طنطا بدون نقاط

17- منتخب السويس بدون نقاط

18- بترول أسيوط بدون نقاط

19- راية بدون نقاط

20- المنصورة بدون نقاط

نتائج مباريات الجولة الأولى في دوري المحترفين

لافيينا ضد راية 2-0.

السكك الحديد مودرن ضد أسوان 0-1

كهرباء الإسماعيلية ضد ديروط 1-2

سبورتنج ضد بترول أسيوط 2-0.

المقاولون العرب ضد القناة 4-3

طنطا ودجلة 0-1.

أبو قير والمنصورة 3-0.

الداخلية والبلدية 0-1

الاتصالات وبروكسي 1-1.

الترسانة والسويس 1ـ0.