السبت 12 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

قيادي في الجيش اللبناني: لن نسمح لإسرائيل باقتحام مواقعنا في الجنوب

الجيش اللبناني، فيتو
الجيش اللبناني، فيتو

 أكد مصدر رفيع المستوى في قيادة الجيش اللبناني، أن انتشار قوات الجيش في جنوب لبنان يأتي التزاما بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، والذي تم اعتماده في أعقاب حرب 2006.

وأوضح المصدر أن الجيش اللبناني متمسك بهذا القرار الذي يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية.

وأضاف القيادي أن مهمة الجيش اللبناني في الجنوب تشمل تسيير دوريات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، لضمان تطبيق القرار الأممي وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

الجيش اللبناني لن يسمح للقوات الإسرائيلية باقتحام مواقعه في الجنوب

وأشار المصدر إلى أن الجيش اللبناني لن يسمح للقوات الإسرائيلية باقتحام مواقعه في جنوب لبنان، وسيدافع عنها بكل الوسائل المتاحة.

 وأكد أن الجيش يعمل بشكل مستمر على تعزيز قدراته وتوسيع انتشاره في المنطقة الجنوبية، وذلك عبر التواصل مع جيوش صديقة للحصول على الدعم اللازم لزيادة عديده وعتاده.

كما كشف المصدر أن الجيش اللبناني يسعى إلى رفع عدد جنوده المنتشرين في جنوب لبنان إلى 10 آلاف جندي، في إطار خطط لتعزيز وجوده وضمان تنفيذ المهام الموكلة إليه بشكل فعال، وذلك لمواجهة أي تهديدات محتملة وحماية السيادة اللبنانية.

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