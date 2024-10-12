السبت 12 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سرايا القدس تعلن تدمير ناقلة جند إسرائيلية أثناء توغلها في شمال غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلنت سرايا القدس، اليوم السبت، تدمير  ناقلة جند صهيونية متوغلة في مفترق التوام شمال غزة بتفجير عبوة من نوع ثاقب تم زرعها مسبقا.

محاولة اقتحام منزل غرب معسكر جباليا

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، تفجير عبوة في قوة صهيونية من 15 جنديا خلال محاولة اقتحام منزل غرب معسكر جباليا بغزة وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

إعادة إعمار قطاع غزة

وفي وقت سابق، أكد السفير الفلسطيني لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل أن إعادة إعمار قطاع غزة ستتطلب 7 أو 8 سنوات، وستكلف ما بين 80 و90 مليار دولار، حسب التقديرات المتواضعة للأمم المتحدة.

وقال السفير الفلسطيني لدى موسكو في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، نشر اليوم الإثنين، إن "السلطة الفلسطينية يجب أن تعود إلى غزة بمثابة الممثل الشرعي الوحيد للشعب. وهذه القوة الوحيدة القادرة على إدارة غزة في المرحلة الحالية وما بعد الحرب".

 

مؤتمر دولي بشأن إعادة إعمار غزة

وأضاف: "السلطة الفلسطينية هي الوحيدة التي تستطيع أن تقوم بالتحضير لمؤتمر دولي بشأن إعادة إعمار غزة، التي ستكلف، حسب التقديرات الأكثر تواضعا للأمم المتحدة، ما بين 80 و90 مليار دولار. وستتطلب إعادة إعمار البنية التحتية 7 أو 8 سنوات".

وأكد عبد الحفيظ نوفل أنه من الضروري عقد مؤتمر دولي للمانحين حول إعادة إعمار غزة بشكل عاجل، مضيفًا أن "هذا المؤتمر لن يعقد إن لم تكن هناك تسوية ورؤية واضحة، وهذا أمر ممكن مع السلطة الفلسطينية فقط".

 

الرئاسة الفلسطينية: الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية حرب الإبادة في غزة

ارتكاب 5 مجازر جديدة في غزة خلال 24 ساعة وحصيلة الشهداء تصل إلى 42175

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سرايا القدس غزة شمال غزة كتائب القسام جباليا قطاع غزة

مواد متعلقة

الرئاسة الفلسطينية: الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية حرب الإبادة في غزة

القسام: مقتل وإصابة 15 جنديا إسرائيليا إثر تفجير عبوة في قوة صهيونية غرب جباليا

جيش الاحتلال يشن غارات علي 4 بلدات في جنوب لبنان

وزير الخارجية: مصر تشدد على ضرورة إلتزام الاحتلال بسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها

الأكثر قراءة

محامي ضحية إمام عاشور يكشف تفاصيل جديدة بشأن مفاوضات الصلح

زغلول صيام يكتب: هو مينفعش حسام حسن يربط لسانه؟! أنت لا أحسن من المعلم اللي قالوا عليه عجلاتي! ولا أفضل من أستاذك الجوهري اللي وصفوا المنتخب تحت قيادته بالعقيم!

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت 12- 10- 2024

طن الردة بـ 10500 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

ارتفاع جديد في أسعار الزيتون الطازج بسوق العبور

الجيش الإثيوبي في مأزق خطير، وحقيقة هروب آبي أحمد من أديس أبابا (فيديو)

الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق الموسكي

ارتفاع سعر جرام الذهب فى الصاغة اليوم السبت 12 أكتوبر 2024

منوعات

المزيد

تفضيل الأطعمة الحارة تكشف لغز الألم والمتعة في الدماغ

دراسة جديدة تكشف عن فوائد الإقلاع عن التدخين

ظهور حفر عميقة في ولاية فلوريدا الأمريكية بعد إعصار ميلتون، ما القصة؟

الدجاجة أم البيضة أيهما جاء أولا؟ العلماء يقدمون الإجابة من منظور التطور

المزيد

خدمات

المزيد

التين بـ 30 جنيهًا، أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

طن الردة بـ 10500 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 12 أكتوبر 2024

المزيد

انفوجراف

في ثاني جلسات محاكمة اللاعب.. محطات في اتهام إمام عاشور بالتعدي على فرد أمن مول بالشيخ زايد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فتنة الناقة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 27 من سورة القمر

في 15 نقطة، تعرف على أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية

أحكام قطع الصلاة المفروضة ؟ متى تجوز ومتى لا تجوز

المزيد
الجريدة الرسمية