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خارج الحدود

ارتكاب 5 مجازر جديدة في غزة خلال 24 ساعة وحصيلة الشهداء تصل إلى 42175

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت، ارتكاب قوات الاحتلال 5 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 49 شهيدا و219 مصابا خلال 24 ساعة.

وأكدت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 42,175  شهيدا و98,336 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

 

إعادة إعمار قطاع غزة

وفي وقت سابق، أكد السفير الفلسطيني لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل أن إعادة إعمار قطاع غزة ستتطلب 7 أو 8 سنوات، وستكلف ما بين 80 و90 مليار دولار، حسب التقديرات المتواضعة للأمم المتحدة.

وقال السفير في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، نشر اليوم الإثنين، إن "السلطة الفلسطينية يجب أن تعود إلى غزة بمثابة الممثل الشرعي الوحيد للشعب. وهذه القوة الوحيدة القادرة على إدارة غزة في المرحلة الحالية وما بعد الحرب".

 

مؤتمر دولي بشأن إعادة إعمار غزة

وأضاف: "السلطة الفلسطينية هي الوحيدة التي تستطيع أن تقوم بالتحضير لمؤتمر دولي بشأن إعادة إعمار غزة، التي ستكلف، حسب التقديرات الأكثر تواضعا للأمم المتحدة، ما بين 80 و90 مليار دولار. وستتطلب إعادة إعمار البنية التحتية 7 أو 8 سنوات".

وأكد السفير الفلسطيني لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل أنه من الضروري عقد مؤتمر دولي للمانحين حول إعادة إعمار غزة بشكل عاجل، مضيفًا أن "هذا المؤتمر لن يعقد إن لم تكن هناك تسوية ورؤية واضحة، وهذا أمر ممكن مع السلطة الفلسطينية فقط".

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