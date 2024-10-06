الأحد 06 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

انفجارات في مناطق جنوب حيفا وآلاف الإسرائيليين يهربون إلى الملاجئ

انفجارات في حيفا،
انفجارات في حيفا، فيتو

 ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أنه تم سماع دوي انفجارات في مناطق جنوب حيفا، مشيرة إلى أن مئات الآلاف من الإسرائيليين هرعوا إلى الملاجئ من منطقة حيفا وحتى الخضيرة جنوبا.

دوي انفجارات في حيفا وهروب الإسرائيليين إلى الملاجئ 

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه رصد أكثر من 20 صاروخا أطلقت باتجاه حيفا والجليل الأعلى، فيما دوت صافرات الإنذار في عدد من مناطق شمال إسرائيل بينها حيفا وعكا ونهاريا.

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "بعد انطلاق صفارات الإنذار في منطقة خليج حيفا والجليل الغربي، تم رصد نحو 20 قذيفة انطلقت من لبنان. تم اعتراض معظم القذائف من قبل سلاح الجو الإسرائيلي، وسقطت البقية في مناطق مفتوحة".

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جيش الاحتلال حيفا إسرائيل حزب الله الجليل الأعلى

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