السبت 12 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

الرئاسة الفلسطينية: الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية حرب الإبادة في غزة

غزة
غزة

قالت الرئاسة الفلسطينية إن الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية "حرب الإبادة" التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

 وأوضحت الرئاسة في تصريحات صحفية أن الدعم السياسي والمالي والعسكري الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل يعزز استمرار الاحتلال في عدوانه ويجعله يتحدى الشرعية الدولية.

ودعت الرئاسة الإدارة الأمريكية إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل لوقف عدوانها والامتناع عن تقديم أي دعم يمكّنها من مواصلة "جرائمها الوحشية".

كما شددت على أن الحل الوحيد للأزمات في المنطقة يكمن في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

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