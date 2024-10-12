القسام: مقتل وإصابة 15 جنديا إسرائيليا إثر تفجير عبوة في قوة صهيونية غرب جباليا

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، تفجير عبوة في قوة صهيونية من 15 جنديا خلال محاولة اقتحام منزل غرب معسكر جباليا بغزة وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

إعادة إعمار قطاع غزة

وفي وقت سابق، أكد السفير الفلسطيني لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل أن إعادة إعمار قطاع غزة ستتطلب 7 أو 8 سنوات، وستكلف ما بين 80 و90 مليار دولار، حسب التقديرات المتواضعة للأمم المتحدة.

وقال السفير الفلسطيني لدى موسكو في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، نشر اليوم الإثنين، إن "السلطة الفلسطينية يجب أن تعود إلى غزة بمثابة الممثل الشرعي الوحيد للشعب. وهذه القوة الوحيدة القادرة على إدارة غزة في المرحلة الحالية وما بعد الحرب".

مؤتمر دولي بشأن إعادة إعمار غزة

وأضاف: "السلطة الفلسطينية هي الوحيدة التي تستطيع أن تقوم بالتحضير لمؤتمر دولي بشأن إعادة إعمار غزة، التي ستكلف، حسب التقديرات الأكثر تواضعا للأمم المتحدة، ما بين 80 و90 مليار دولار. وستتطلب إعادة إعمار البنية التحتية 7 أو 8 سنوات".

وأكد عبد الحفيظ نوفل أنه من الضروري عقد مؤتمر دولي للمانحين حول إعادة إعمار غزة بشكل عاجل، مضيفًا أن "هذا المؤتمر لن يعقد إن لم تكن هناك تسوية ورؤية واضحة، وهذا أمر ممكن مع السلطة الفلسطينية فقط".