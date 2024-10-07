إصابة 5 إسرائيليين جراء سقوط صاروخ على مبنى في حيفا (فيديو)
الحرب على لبنان، أصيب 5 إسرائيليين بجروح خطيرة، نتيجة سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مبنى في مدينة حيفا شمال إسرائيل.
جاء ذلك عقب إطلاق حزب الله رشقة صاروخية استهدفت المدينة مساء أمس، ما أدى إلى دوي صافرات الإنذار وتوجه الآلاف إلى الملاجئ.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها، حجم الدمار الذي تسبب به سقوط الصاروخ، وسط أنباء عن سقوط صواريخ أخرى في المدينة.
وأمس ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الجيش الإسرائيلي أحبط محاولة تسلل مسلحين من حزب الله عبر الحدود الشمالية في منطقة دوفيف، حيث قتل 6 مسلحين.
وأعلنت إسرائيل حالة تأهب قصوى في المناطق الحدودية.
في المقابل، انفجرت صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء جنوب لبنان بعد إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه مواقع في الجليل الأعلى.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصواريخ أصابت مباني في كرمئيل ومناطق أخرى، وسط دوي انفجارات قوية في الجليل الأعلى ومركز الجليل شمالي إسرائيل.
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