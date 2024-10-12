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حوادث

تأجيل نظر دعوى حل حزب الدستور إلى 30 نوفمبر

محكمة القضاء الإداري
محكمة القضاء الإداري

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى المرفوعة من رئيس حزب الدستور المزال صفتها بقرار من لجنة الأحزاب السياسية، ضد قرار لجنة الأحزاب السياسية بخلو منصب رئيس الحزب إلى جلسة يوم ٣٠ نوفمبر المقبل.

تأجيل نظر الدعوى انتظارا لتقرير هيئة مفوضي الدولة

وقررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى انتظارا لتقرير هيئة مفوضي الدولة للبت في الموضوع، من الناحية القانونية.

 وكانت جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور المزال صفتها بقرار من لجنة الأحزاب السياسية، أعلنت في وقت سابق أن حزب الدستور صدر ضده قرار يفيد بشكل "ضمني" بحل الحزب  بحسب وصفها.

 

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محكمة القضاء الإداري حزب الدستور لجنة الأحزاب السياسية

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