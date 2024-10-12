السبت 12 أكتوبر 2024
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حوادث

إحالة سائق سيارة دهس شابين في التجمع الأول للمحاكمة

احالة سائق سيارة
احالة سائق سيارة دهس شابين في التجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة إحالة سائق سيارة صدم شابين، مما أسفر عن مصرعهما بالتجمع الأول، للمحاكمة الجنائية.

كان قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من شرطة النجدة بالحادث.


وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين مصرع شاب، وإصابة آخر تم نقله للمستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بداخلها.


وتم التحفظ على سائق السيارة، وتولى رجال المباحث سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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نيابة القاهرة الجديدة قسم شرطة التجمع الأول مديرية أمن القاهرة

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