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حوادث

تجديد حبس سائق سيارة دهس شابين في التجمع الأول

تجديد حبس، فيتو
تجديد حبس، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بـ محكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس سائق سيارة صدم شابين، مما أسفر عن مصرعهما بالتجمع الأول، 15 يوما على ذمة التحقيق.

كان قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من شرطة النجدة بالحادث.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين مصرع شاب، وإصابة آخر تم نقله للمستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بداخلها.

وتم التحفظ على سائق السيارة، وتولى رجال المباحث سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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