تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات، اليوم الأربعاء، 9 أكتوبر.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% عند مستوى 30775 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% عند مستوى 38032 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% عند مستوى 13365 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.48% عند مستوى 74 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% عند مستوى 10562 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.1% عند مستوى 3158 نقطة.