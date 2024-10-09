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اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات، اليوم الأربعاء، 9 أكتوبر.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25%  عند مستوى 30775 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02%  عند مستوى 38032 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08%  عند مستوى 13365 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.48%  عند مستوى 74 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75%  عند مستوى 10562 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.1%  عند مستوى 3158 نقطة.

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